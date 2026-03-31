Μαθητής 15 ετών πυροβόλησε καθηγήτρια σε λύκειο στο Τέξας και αυτοκτόνησε
Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της κομητείας Κόμαλ – Η εκπαιδευτικός διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο
Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε τη Δευτέρα καθηγήτρια σε λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.
«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.
Ο 15χρονος εντοπίστηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα από τον χώρο και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.
BREAKING: Student dead after shooting teacher at Texas High School— Darkins Newscast (@darkinsnewscast) March 30, 2026
"A school shooting out of Austin, Belverde High School has been placed on lockdown."
A 15-year-old student is dead after shooting a teacher during morning classes at Hill Country College Preparatory High School in Texas, according to Comal County Sheriff's Office.— WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) March 30, 2026
