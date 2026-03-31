Μαθητής 15 ετών πυροβόλησε καθηγήτρια σε λύκειο στο Τέξας και αυτοκτόνησε
Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της κομητείας Κόμαλ – Η εκπαιδευτικός διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε τη Δευτέρα καθηγήτρια σε λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.




Ο 15χρονος εντοπίστηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα από τον χώρο και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

COSMOTE TELEKOM: Νέες υποδομές Data Center φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές της COSMOTE TELEKOM προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.

