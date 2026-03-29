Η Ρωσία έδωσε πληροφορίες στο Ιράν για επίθεση σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι
Η επίθεση σημειώθηκε στις 26 Μαρτίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών Αμερικανών στρατιωτικών
Ισχυρισμούς για άμεση συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν στη στοχοποίηση αμερικανικών στρατευμάτων διατύπωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα παρείχε κρίσιμες πληροφορίες πριν από πρόσφατη επίθεση.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NBC News, η Ρωσία φέρεται να κατέγραψε δορυφορικές εικόνες αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες πριν αυτή δεχτεί επίθεση από το Ιράν.
Η επίθεση σημειώθηκε στις 26 Μαρτίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών Αμερικανών στρατιωτικών.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «100%» βέβαιος πως Ρωσία και Ιράν ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Τεχεράνης.
«Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να βοηθά τους Ιρανούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Και δεν πιστεύω, ξέρω, ότι μοιράζονται πληροφορίες».
Σε ερώτηση για το εύρος της υποστήριξης, απάντησε: «Βοηθούν τους Ιρανούς; Φυσικά. Σε ποσοστό πόσο; Εκατό τοις εκατό».
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων να εντείνουν τις ανησυχίες για ευρύτερη κλιμάκωση.
