Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας - Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός
Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας - Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός
Μερικοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο
Ένας άνδρας συνελήφθη έπειτα από περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Ντέρμπι, στη Βρετανία, όπου «πολλοί πεζοί» χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο.
Μερικοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αναφέρει το Sky News.
Tο περιστατικό συνέβη στο Friar Gate περίπου στις 21:30 του Σάββατου (23:30 στην Ελλάδα).
Πληροφορίες μιλούν για ακόμη και 20 τραυματίες.
Η αστυνομία σταμάτησε ένα όχημα που πιστεύεται ότι εμπλέκεται και συνέλαβε τον οδηγό του, έναν άνδρα περίπου 30-40 ετών.
Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ επισήμανε ότι η έρευνα μας βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ζητά πάντως από τους πολίτες πληροφορίες για ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να εμπλέκεται.
Για την ώρα είναι άγνωστο αν επρόκειτο για ατύχημα ή όχι.
Μερικοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αναφέρει το Sky News.
Tο περιστατικό συνέβη στο Friar Gate περίπου στις 21:30 του Σάββατου (23:30 στην Ελλάδα).
Πληροφορίες μιλούν για ακόμη και 20 τραυματίες.
BREAKING: 20 ‘mowed down’ by car in Derby city centre in Derbyshire, UK; suspect arrested pic.twitter.com/MfzhyyyLK0— Rapid Report (@RapidReport2025) March 29, 2026
Η αστυνομία σταμάτησε ένα όχημα που πιστεύεται ότι εμπλέκεται και συνέλαβε τον οδηγό του, έναν άνδρα περίπου 30-40 ετών.
Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ επισήμανε ότι η έρευνα μας βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ζητά πάντως από τους πολίτες πληροφορίες για ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να εμπλέκεται.
Για την ώρα είναι άγνωστο αν επρόκειτο για ατύχημα ή όχι.
