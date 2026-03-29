Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι της Βρετανίας - Πολλοί τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός

Ένας άνδρας συνελήφθη έπειτα από περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Ντέρμπι, στη Βρετανία, όπου «πολλοί πεζοί» χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο.Μερικοί από τους τραυματίεςαναφέρει το Sky News.Tο περιστατικό συνέβη στο Friar Gate περίπου στις 21:30 του Σάββατου (23:30 στην Ελλάδα).Πληροφορίες μιλούν για ακόμη και 20 τραυματίες.Η αστυνομία σταμάτησε ένα όχημα που πιστεύεται ότι εμπλέκεται καιΗ αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ επισήμανε ότι η έρευνα μας βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, ζητά πάντως από τους πολίτες πληροφορίες για ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να εμπλέκεται.Για την ώρα είναι άγνωστο αν επρόκειτο για ατύχημα ή όχι.