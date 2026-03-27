Η στιγμή που πέφτουν τα ψεύτικα δόντια υποψήφιας σε διαγωνισμό ομορφιάς στην Ταϊλάνδη πάνω στη σκηνή, βίντεο
Η 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο μιλούσε στο μικρόφωνο επί σκηνής, όταν υποχώρησαν οι πορσελάνινες θήκες που φορούσε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που μια υποψήφια για τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδη έχασε τα... δόντια της, ενώ απευθυνόταν προς το κοινό.

Συγκεκριμένα, η 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς άρχισε να δυσκολεύεται να μιλήσει και στη συνέχεια οι πορσελάνινες θήκες που φορούσε, υποχώρησαν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, με παροιμιώδη ψυχραιμία η Τσανάγκο δεν διστάζει να τοποθετήσει ξανά τα «θηκάκια» στην οδοντοστοιχία της και με μεγάλη χάρη κάνει τη δική της πασαρέλα στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, με το κοινό να την αποθεώνει. 

Δείτε το βίντεο

Παρέμεινε ψύχραιμη


Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ η νεαρή διαγωνιζόμενη εκφωνούσε την ομιλία της στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η διαγωνιζόμενη γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη στο κοινό προκειμένου να διορθώσει γρήγορα το πρόβλημα, διατηρώντας στη συνέχεια απόλυτα ψύχραιμη έκφραση. Αμέσως μετά, συνέχισε την εμφάνισή της πραγματοποιώντας την πασαρέλα της πάνω στη σκηνή με επαγγελματισμό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της αντίδρασης της 18χρονης, η οποία διατήρησε την αυτοπεποίθησή της παρά το απρόοπτο.
Best of Network

Δείτε Επίσης