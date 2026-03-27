Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συναντηθούν στο Πακιστάν πολύ σύντομα, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, προβάλλεται ως πιθανός επικεφαλής διαπραγματευτής σε περίπτωση που ξεκινήσει νέος κύκλος συνομιλιών
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να έχουν συνομιλίες στο Πακιστάν «πολύ σύντομα», στο πλαίσιο προσπαθειών για την αποκλιμάκωση του πολέμου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέφερε ότι έχουν ήδη υπάρξει έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και ότι έχουν γίνει προετοιμασίες για απευθείας συνάντηση.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, με τη συνδρομή της Τουρκίας και της Αιγύπτου, χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιώνει ότι έχει οριστικοποιηθεί επίσημη συνάντηση.
Ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι «με βάση τις πληροφορίες μου, υπήρξε έμμεση επαφή και έχουν γίνει προετοιμασίες για απευθείας συνάντηση. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν, όπως φαίνεται».
Το Ιράν έχει αρνηθεί να διαπραγματευθεί με τους βασικούς απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατηγορώντας τους για «πισώπλατο χτύπημα», μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Τεχεράνη λίγες ώρες αφότου είχαν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στα τέλη Φεβρουαρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, προβάλλεται ως πιθανός επικεφαλής διαπραγματευτής σε περίπτωση που ξεκινήσει νέος κύκλος συνομιλιών.
Οι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις έρχονται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει για ακόμη δέκα ημέρες τα σχέδιά του για «ολοκληρωτική καταστροφή» ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, θέτοντας ως νέα προθεσμία για συμφωνία την 6η Απριλίου.
Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, με την υποστήριξη μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και τεθωρακισμένων οχημάτων. Η ενίσχυση αυτή θα προστεθεί στους 5.000 πεζοναύτες και 2.000 αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που διατάχθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα να μετακινηθούν στην περιοχή του Κόλπου.
