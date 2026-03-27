Δυσοίωνες προβλέψεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων: Το Ιράν μπορεί να συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό για εβδομάδες
Δυσοίωνες προβλέψεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων: Το Ιράν μπορεί να συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό για εβδομάδες

«Το Ιράν διαθέτει επαρκείς εκτοξευτές και ενισχυμένες ομάδες, ώστε να αυξήσει τον ρυθμό των επιθέσεων και να τις κατανείμει χρονικά», ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ισραήλ

Δυσοίωνες προβλέψεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων: Το Ιράν μπορεί να συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό για εβδομάδες
Το Ισραήλ αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπνοή του νέου τελεσιγράφου που έχει απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν, ενώ, παράλληλα, εξετάζονται στρατιωτικά σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραστική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο ισραηλινό Channel 12, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η κυβέρνησή τους θα ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τελική απόφαση του Τραμπ, ωστόσο θεωρούν ότι ο βαθμός επιρροής της χώρας τους στη συγκεκριμένη απόφαση είναι περιορισμένος στο παρόν στάδιο.

Ταυτόχρονα, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας ανέφερε σε κλειστές συσκέψεις την Τρίτη (24/3) ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για εξαπόλυση πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, έπειτα από ημέρα έντονων και συνεχών εκτοξεύσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως επισημάνθηκε, «το Ιράν μπορεί να συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό εκτόξευσης για εβδομάδες ακόμη», προσθέτοντας ότι «διαθέτει επαρκείς εκτοξευτές και ενισχυμένες ομάδες, ώστε να αυξήσει τον ρυθμό των επιθέσεων και να τις κατανείμει χρονικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) ότι παρατείνει, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», την προθεσμία που είχε θέσει για την καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν καλά», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η ανακοίνωση έγινε περίπου δέκα λεπτά μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, το οποίο κατέγραψε τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Channel 12, δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων αποκάλυψαν ότι το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επεξεργάζονται στρατιωτικά σχέδια για ένα «τελειωτικό πλήγμα» κατά του Ιράν.

Τα σενάρια που εξετάζονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήση χερσαίων δυνάμεων και σειρά εκτεταμένων βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας.
Σχετικά Άρθρα

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Δείτε Επίσης