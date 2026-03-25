Νέος γενικός διευθυντής του BBC ο Ματ Μπρίτιν
Θα διαδεχθεί τον Τιμ Ντέιβι, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου έπειτα από ένα επίμαχο μοντάζ μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Ο 57χρονος Ματ Μπρίτιν αναμένεται να αναλάβει τη θέση του νέου γενικού διευθυντή του BBC αντικαθιστώντας τον Τιμ Ντέιβι, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου έπειτα από ένα επίμαχο μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama.
Ο Μπρίτιν εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στην Google και ήταν πρόεδρος της εταιρείας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
«Αυτή είναι μια στιγμή πραγματικού κινδύνου, αλλά και πραγματικής ευκαιρίας. Το BBC χρειάζεται τον ρυθμό και την ενέργεια για να βρίσκεται τόσο εκεί που βρίσκονται τα θέματα, όσο και εκεί που βρίσκεται το κοινό», τόνισε ο νέος γενικός διευθυντής του BBC.
«Να αξιοποιήσει την εμβέλεια, την εμπιστοσύνη και τις δημιουργικές δυνάμεις του σήμερα, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με θάρρος και να ευδοκιμήσει ως δημόσια υπηρεσία κατάλληλη για το μέλλον. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το έργο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμιση σχετικά με τον τρόπο που συνδύασε πλάνα από τμήματα μιας ομιλίας που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021, προτού οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του BBC ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων.
Former Google executive Matt Brittin named new BBC director-general, The Times reports — Reuters (@Reuters) March 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα