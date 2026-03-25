Το Ιράν ισχυρίζεται ότι στόχευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με πυραύλους κρουζ
Ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε ότι οι κινήσεις του «εχθρικού» αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» παρακολουθούνται διαρκώς
Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε την Τετάρτη ότι στόχευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με πυραύλους κρουζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το Press TV δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε αξιωματούχους του ναυτικού που περιέγραψαν την επιχείρηση.
Σύμφωνα με το IRNA, ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποναύαρχος Σαχράμ Ιράνι, δήλωσε ότι οι κινήσεις του «εχθρικού» αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» παρακολουθούνται διαρκώς και ότι θα αποτελέσει στόχο μόλις εισέλθει εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.
Δεν υπήρξε επιβεβαίωση από την πλευρά των ΗΠΑ.
