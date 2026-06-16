Παράξενο: Οι ημικρανίες ενός 52χρονου χειροτέρευαν για μήνες – Ο ένοχος ήταν ο τρόπος που έτρωγε το μπέικον
Παράξενο: Οι ημικρανίες ενός 52χρονου χειροτέρευαν για μήνες – Ο ένοχος ήταν ο τρόπος που έτρωγε το μπέικον
Ένας 52χρονος με ιστορικό ημικρανιών αναζήτησε ιατρική βοήθεια όταν οι κρίσεις έγιναν πιο συχνές και έντονες - Οι εξετάσεις αποκάλυψαν παρασιτική λοίμωξη στον εγκέφαλο, αποτέλεσμα μιας συνήθειας που ακολουθούσε στη διατροφή του
Έκπληκτος έμεινε ένας 52χρονος άνδρας με ιστορικό ημικρανιών, όταν ζήτησε ιατρική βοήθεια καθώς οι κρίσεις ημικρανίας του χειροτέρευαν και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στα συνήθη φάρμακα. Η διάγνωση έδειξε, τελικά, ότι η επιδείνωσή του οφειλόταν σε παρασιτική μόλυνση στον εγκέφαλό του. Η περίπτωσή του δημοσιεύθηκε στο American Journal of Case Reports.
Ο άνδρας έπασχε από ημικρανίες, ωστόσο σε διάστημα 4 μηνών, τα επεισόδια έγιναν πιο συχνά και πιο έντονα από το συνηθισμένο. Επιπλέον, σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα που τον είχαν βοηθήσει στο παρελθόν. Ανησυχώντας για τις αλλαγές που παρουσίαζαν τα συμπτώματά του, οι γιατροί ζήτησαν αξονική τομογραφία κεφαλής. Η εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές περιοχές γεμάτες υγρό στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, τον ιστό που εμπλέκεται στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο άνδρας έπασχε από ημικρανίες, ωστόσο σε διάστημα 4 μηνών, τα επεισόδια έγιναν πιο συχνά και πιο έντονα από το συνηθισμένο. Επιπλέον, σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα που τον είχαν βοηθήσει στο παρελθόν. Ανησυχώντας για τις αλλαγές που παρουσίαζαν τα συμπτώματά του, οι γιατροί ζήτησαν αξονική τομογραφία κεφαλής. Η εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές περιοχές γεμάτες υγρό στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, τον ιστό που εμπλέκεται στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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