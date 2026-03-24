Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό σε εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής όπλων στην Τσεχία, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τσεχία Σλοβακία Εμπρησμός Drones

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό σε εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής όπλων στην Τσεχία, βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με την οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη η εταιρεία συνεργάζεται με μια αντίστοιχη ισραηλινή και μεταξύ άλλων κατασκευάζει drones που εξάγονται στην Ουκρανία

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό σε εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής όπλων στην Τσεχία, βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη, μετά τον εμπρησμό σε μια εγκατάσταση παραγωγής όπλων, την ευθύνη για τον οποίο ανέλαβε μια οργάνωση που λέει ότι η εταιρεία αυτή αναπτύσσει όπλα σε συνεργασία με μια ισραηλινή.

Δύο από τους υπόπτους για την επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν στην Τσεχία και ο τρίτος στη Σλοβακία, ανέφερε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων, σε συνεργασία με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του εμπρησμού

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας LPP Holging, σε ένα βιομηχανικό πάρκο στο Παραντούμπιτσε, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Το 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με την ισραηλινή Elbit Systems, όμως σήμερα λέει ότι τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν.

Κατασκευάζει και drones που εξάγονται στην Ουκρανία

Η LPP κατασκευάζει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξάγονται στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα να συνδέεται ο εμπρησμός με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί δημοσίως σε μια τέτοια πιθανότητα αλλά λένε ότι εξετάζουν «διάφορα σενάρια».


Κλείσιμο
Στο πρόσφατο παρελθόν η Μόσχα απέρριψε κατηγορίες ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη ανέφερε στον ιστότοπό της σήμερα ότι έχει στην κατοχή της απόρρητα έγγραφα τα οποία θα δημοσιοποιήσει αν η LPP δεν διακόψει τους δεσμούς της με την Elbit Systems και κατήγγειλε τη «βάρβαρη κατοχή της Παλαιστίνης».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης