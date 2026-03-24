Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό σε εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής όπλων στην Τσεχία, βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με την οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη η εταιρεία συνεργάζεται με μια αντίστοιχη ισραηλινή και μεταξύ άλλων κατασκευάζει drones που εξάγονται στην Ουκρανία
Δύο από τους υπόπτους για την επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν στην Τσεχία και ο τρίτος στη Σλοβακία, ανέφερε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων, σε συνεργασία με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή του εμπρησμού
Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας LPP Holging, σε ένα βιομηχανικό πάρκο στο Παραντούμπιτσε, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Το 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με την ισραηλινή Elbit Systems, όμως σήμερα λέει ότι τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν.
🚨 BREAKING— 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 20, 2026
A new international group called “Earthquake Brigade” claims it set fire to an Israeli weapons factory in the Czech Republic:
Launch of the “Earthquake Brigade”.
On March 20, 2026, the “Earthquake Brigade” struck an Israeli arms industry center in Europe. In… pic.twitter.com/HiGEbuqJnJ
Κατασκευάζει και drones που εξάγονται στην ΟυκρανίαΗ LPP κατασκευάζει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξάγονται στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα να συνδέεται ο εμπρησμός με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί δημοσίως σε μια τέτοια πιθανότητα αλλά λένε ότι εξετάζουν «διάφορα σενάρια».
💢 Fire destroys Czech facility tied to Elbit drone partnership as new direct action group claims responsibility— Drop Site (@DropSiteNews) March 20, 2026
A group calling itself the “Earthquake Faction” has set fire to a facility in Pardubice, Czech Republic, where Czech firm LPP Holding and Israeli weapons maker Elbit… pic.twitter.com/6ibEN8rnki
Στο πρόσφατο παρελθόν η Μόσχα απέρριψε κατηγορίες ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη ανέφερε στον ιστότοπό της σήμερα ότι έχει στην κατοχή της απόρρητα έγγραφα τα οποία θα δημοσιοποιήσει αν η LPP δεν διακόψει τους δεσμούς της με την Elbit Systems και κατήγγειλε τη «βάρβαρη κατοχή της Παλαιστίνης».
