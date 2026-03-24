Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ ισοπεδώνει κτίρια στη Βηρυτό που ήταν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ισοπέδωσε ένα πολυώροφο κτίριο και χτύπησε άλλες εγκαταστάσεις στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες, σύμφωνα με τον στρατό, χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως κέντρα διοίκησης.
Σύμφωνα με τις IDF, οι επιθέσεις στη λιβανέζικη πρωτεύουσα στόχευαν τα αρχηγεία της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα που ανήκε στην ελίτ μονάδα «Ραντβάν» και ένα άλλο της υπηρεσίας πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Μια άλλη νυχτερινή επίθεση στην πόλη Ατ-Τίρι του νότιου Λιβάνου είχε ως στόχο ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ που είχε εγκατασταθεί μέσα σε ένα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Αλ-Νουρ της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον IDF.
Ο στρατός αναφέρει ότι το αρχηγείο χτυπήθηκε ενώ μέλη της Χεζμπολάχ δραστηριοποιούνταν στον χώρο.
צפו בתיעודים מהלילה: צה"ל תקף תחנת שידור הפועלת בחסות חיזבאללה ומפקדות של יחידת 'כוח רדואן'— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 24, 2026
לאורך הלילה, צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון.
בתקיפות שבוצעו בביירות, הותקפו מפקדות של ארגון הטרור, בהן מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי… pic.twitter.com/0PTCNeutAz
