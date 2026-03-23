Οι πιλότοι της Air Canada είναι ήρωες, λέει επιβάτης του αεροσκάφους που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό στη Νέα Υόρκη
Οι πιλότοι της Air Canada είναι ήρωες, λέει επιβάτης του αεροσκάφους που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό στη Νέα Υόρκη
Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ 41 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
Οι επιβάτες της πτήσης της Air Canada που συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης περιέγραψαν το «χάος» που επικράτησε καθώς το αεροσκάφος βγήκε εκτός ελέγχου στο διάδρομο προσγείωσης, εκτιμώντας πως οι πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους.
«Ήταν μια κανονική πτήση, όπως πάντα», δήλωσε ο επιβάτης Τζακ Κάμποτ στο Fox News για το αεροσκάφος που προσγειώθηκε από το Μόντρεαλ στο LaGuardia. «Η προσγείωση ήταν πολύ “σκληρή”. Σταματήσαμε πολύ γρήγορα, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σύγκρουση», συμπλήρωσε.
«Το αεροπλάνο έστριβε αριστερά και δεξιά. Ήταν χάος. Δεν φαινόταν να υπάρχει κανείς που να το ελέγχει», είπε.
«Κάποιος είπε ότι ο πιλότος προσπάθησε να ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή. Ειλικρινά, μάλλον μας έσωσαν τη ζωή. Μακάρι να μπορούσα να πω στις οικογένειές τους πόσο ευγνώμων είμαι. Είναι ήρωες», πρόσθεσε.
Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ 41 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Νωρίτερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ηχητικό ντοκουμέντο που αποτύπωνε τις αγωνιώδεις στιγμές πριν και μετά από τη θανατηφόρα σύγκρουση, με ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να δηλώνει μετά το περιστατικό ότι «έκανε λάθος».
Το ηχητικό που δημοσίευσε η New York Post αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε στον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με το LiveATC, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κάλεσαν ένα άλλο αεροσκάφος που πλησίαζε να ματαιώσει την προσέγγιση, την ώρα που εκτυλισσόταν στο έδαφος το τραγικό περιστατικό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους.
Στο πυροσβεστικό όχημα είχε δοθεί άδεια να διασχίσει τον διάδρομο 4 του αεροδρομίου, πριν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το καλέσουν να σταματήσει. «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα Truck 1. Σταμάτα», ακούγεται να λέει με έντονο ύφος ο ελεγκτής.
Παράλληλα, ένας ελεγκτής ακούγεται να δίνει οδηγία σε αεροσκάφος της Frontier (που εκτελούσε την πτήση Delta 2603), να ματαιώσει την προσέγγισή του, πριν επανέλθει στην επικοινωνία με το αεροσκάφος της Air Canada, που εκτελούσε την πτήση Jazz 646 και είχε συγκρουστεί ήδη με το πυροσβεστικό.
«Jazz 646, βλέπω ότι συγκρουστήκατε με το όχημα. Παραμείνετε στη θέση σας. Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να κινηθείτε. Οχήματα κατευθύνονται προς εσάς», ακούγεται να λέει.
«Ήταν μια κανονική πτήση, όπως πάντα», δήλωσε ο επιβάτης Τζακ Κάμποτ στο Fox News για το αεροσκάφος που προσγειώθηκε από το Μόντρεαλ στο LaGuardia. «Η προσγείωση ήταν πολύ “σκληρή”. Σταματήσαμε πολύ γρήγορα, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σύγκρουση», συμπλήρωσε.
«Το αεροπλάνο έστριβε αριστερά και δεξιά. Ήταν χάος. Δεν φαινόταν να υπάρχει κανείς που να το ελέγχει», είπε.
Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι φαινόταν σαν οι πιλότοι να είχαν ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή, κάτι που πιθανόν έσωσε τη ζωή πολλών επιβατών. «Μόλις είχαμε προσγειωθεί και περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα νιώσαμε όλοι ένα τράνταγμα προς τα εμπρός, μετά ένα δυνατό κρότο και κάτι που έμοιαζε σαν να γλιστρούσαμε πλαγίως κατά μήκος του διαδρόμου», έγραψε στο Reddit ο επιβάτης Μπράντι Σέγκο, σύμφωνα με την New York Post.
'IT WAS CHAOS': An Air Canada passenger details the harrowing moments when the plane he was on collided with a fire truck on the runway during landing at LaGuardia Airport. Two pilots were killed and dozens of passengers were injured.
«Κάποιος είπε ότι ο πιλότος προσπάθησε να ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή. Ειλικρινά, μάλλον μας έσωσαν τη ζωή. Μακάρι να μπορούσα να πω στις οικογένειές τους πόσο ευγνώμων είμαι. Είναι ήρωες», πρόσθεσε.
Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ 41 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Νωρίτερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ηχητικό ντοκουμέντο που αποτύπωνε τις αγωνιώδεις στιγμές πριν και μετά από τη θανατηφόρα σύγκρουση, με ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να δηλώνει μετά το περιστατικό ότι «έκανε λάθος».
«Έκανα λάθος»
Το ηχητικό που δημοσίευσε η New York Post αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε στον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με το LiveATC, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κάλεσαν ένα άλλο αεροσκάφος που πλησίαζε να ματαιώσει την προσέγγιση, την ώρα που εκτυλισσόταν στο έδαφος το τραγικό περιστατικό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους.
Στο πυροσβεστικό όχημα είχε δοθεί άδεια να διασχίσει τον διάδρομο 4 του αεροδρομίου, πριν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το καλέσουν να σταματήσει. «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα Truck 1. Σταμάτα», ακούγεται να λέει με έντονο ύφος ο ελεγκτής.
Παράλληλα, ένας ελεγκτής ακούγεται να δίνει οδηγία σε αεροσκάφος της Frontier (που εκτελούσε την πτήση Delta 2603), να ματαιώσει την προσέγγισή του, πριν επανέλθει στην επικοινωνία με το αεροσκάφος της Air Canada, που εκτελούσε την πτήση Jazz 646 και είχε συγκρουστεί ήδη με το πυροσβεστικό.
«Jazz 646, βλέπω ότι συγκρουστήκατε με το όχημα. Παραμείνετε στη θέση σας. Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να κινηθείτε. Οχήματα κατευθύνονται προς εσάς», ακούγεται να λέει.
Οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα της Frontier ότι ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός και ρώτησαν εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στον χώρο στάθμευσης. «Έχουμε διαδικασίες σε εξέλιξη, αυτό που είδαμε δεν ήταν καλό», απάντησε ο πιλότος της Frontier, με τον ελεγκτή να δηλώνει: «Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό και τα έκανα θάλασσα». «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», απαντά ο πιλότος της Frontier, επιχειρώντας να καθησυχάσει τον ελεγκτή μετά το συμβάν.
Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:
"Stop Truck 1, stop!"
"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq
