Οι πιλότοι της Air Canada είναι ήρωες, λέει επιβάτης του αεροσκάφους που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό στη Νέα Υόρκη

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα της Frontier ότι ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός και ρώτησαν εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στον χώρο στάθμευσης. «Έχουμε διαδικασίες σε εξέλιξη, αυτό που είδαμε δεν ήταν καλό», απάντησε ο πιλότος της Frontier, με τον ελεγκτή να δηλώνει: «Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό και τα έκανα θάλασσα». «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», απαντά ο πιλότος της Frontier, επιχειρώντας να καθησυχάσει τον ελεγκτή μετά το συμβάν.