Δείτε φωτογραφία: Αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ μεταμφιέζονται σε... θάμνους για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ
ΚΟΣΜΟΣ
Νιού Τζέρσεϊ Παραβάσεις Αστυνομικός μεταμφίεση

Δείτε φωτογραφία: Αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ μεταμφιέζονται σε... θάμνους για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ

Άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι

Δείτε φωτογραφία: Αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ μεταμφιέζονται σε... θάμνους για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ
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Έναν ευφάνταστο τρόπο φαίνεται ότι βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Νιου Τζέρσεϊ προκειμένου να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από τυχόν αφηρημένους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων του Λευκού Οίκου, Σλόμο Σορ, μέσα σε έξι ώρες ο αστυνομικός κατέγραψε 74 παραβάσεις.

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