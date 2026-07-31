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Δείτε φωτογραφία: Αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ μεταμφιέζονται σε... θάμνους για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ
Δείτε φωτογραφία: Αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ μεταμφιέζονται σε... θάμνους για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ
Άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι
Έναν ευφάνταστο τρόπο φαίνεται ότι βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Νιου Τζέρσεϊ προκειμένου να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από τυχόν αφηρημένους οδηγούς.
Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων του Λευκού Οίκου, Σλόμο Σορ, μέσα σε έξι ώρες ο αστυνομικός κατέγραψε 74 παραβάσεις.
Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος της περιοχής του Ντιούνελεν μεταμφιέζονται σε... μεγάλους θάμνους και στέκονται δίπλα σε δέντρα έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στο χέρι.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων του Λευκού Οίκου, Σλόμο Σορ, μέσα σε έξι ώρες ο αστυνομικός κατέγραψε 74 παραβάσεις.
In this image provided by the Dunellen, New Jersey Police Department, a police officer is seen disguised as a shrub as part of a crack down on distracted driving in the Middlesex County Borough this week.— Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) July 30, 2026
Police say 74 citations were issued during a six-hour span. pic.twitter.com/DlTCleYpTs
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