Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, νεκρός ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης
Αναφορές για 2 ακόμη σοβαρά τραυματίες - Κλειστό το αεροδρόμιο - Ακούστε ηχητικό από τις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μετά το ατύχημα
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.
BREAKING: Pilot and co-pilot killed in collision involving plane and fire truck at LaGuardia Airport in New York, sources tell NBC News. pic.twitter.com/SR2wjCuxCF— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 23, 2026
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος, γύρω από το οποίο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα. Στα πλάνα διακρίνεται το τελείως διαλυμένο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, που έχει ανασηκωθεί από το έδαφος σε γωνία 30 μοιρών, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για περισσότερους τραυματίες.
🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.
Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές, ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο συμβάν, που σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Άλλα ΜΜΕ ωστόσο αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι μεγαλύττερος.
Ακούστε το ηχητικό που καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό όχημα:
🚨#UPDATE: Listen as you can hear panic as air traffic controllers try to divert everyone away from LaGuardia after a jet had collided with a fire truck numerous injuries and now Fatalities are being reported pic.twitter.com/sU7OjwB2ol— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.
H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.
Close-up photo shows the cockpit badly damaged after plane collided with fire truck at LaGuardia Airport in New York City. pic.twitter.com/L12mVACGEF— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 23, 2026
Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration - TSA), γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις στη λειτουργία τους.
New York’s La Guardia Airport (LGA) is currently closed after an arriving Air Canada Express CRJ-900 collided with a ground vehicle. https://t.co/vZLoZINRbE— Flightradar24 (@flightradar24) March 23, 2026
