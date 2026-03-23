Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, νεκρός ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος, γύρω από το οποίο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα. Στα πλάνα διακρίνεται το τελείως διαλυμένο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, που έχει ανασηκωθεί από το έδαφος σε γωνία 30 μοιρών, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για περισσότερους τραυματίες.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.



Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές, ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο συμβάν, που σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Άλλα ΜΜΕ ωστόσο αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι μεγαλύττερος.



Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.









Κλείσιμο