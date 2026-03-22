IDF: Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε, θα βρεθεί απομονωμένη μετά τον πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
IDF Χεζμπολάχ Ισραήλ

IDF: Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε, θα βρεθεί απομονωμένη μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Το μήνυμα είναι σαφές: Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για το καθεστώς και τους εκπροσώπους του, δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού

IDF: Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε, θα βρεθεί απομονωμένη μετά τον πόλεμο με το Ιράν
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αρχηγός των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε ότι η μάχη κατά της Χεζμπολάχ «μόλις ξεκίνησε» και μετά τον πόλεμο με το Ιράν, η τρομοκρατική ομάδα του Λιβάνου θα παραμείνει «απομονωμένη».

Όπως ανέφερε, το Ιράν αποτελεί τον βασικό στόχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ το βόρειο μέτωπο θεωρείται επίσης κρίσιμο, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή. Ο Ζαμίρ χαρακτήρισε τη Χεζμπολάχ βασικό σύμμαχο του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της να εμπλακεί στη σύγκρουση κατά του Ισραήλ συνιστά σοβαρό στρατηγικό λάθος που, όπως είπε, επηρεάζει αρνητικά τόσο την οργάνωση όσο και τον Λίβανο συνολικά.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού σημείωσε ότι οι δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων αποθήκες οπλισμού, ενώ εκατοντάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος.

«Το μήνυμα είναι σαφές: Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για το καθεστώς και τους εκπροσώπους του, οποιαδήποτε απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική, ακριβή και ισχυρή απάντηση» τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η Χεζμπολάχ θα βρεθεί απομονωμένη, τονίζοντας ότι πρόκειται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία για την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες.

Ο Ζαμίρ ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για να «εμβαθύνει» την χερσαία επίθεσή του στον νότιο Λίβανο, καθώς και για συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου απομακρυνθεί η απειλή από τα σύνορα και διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης