Γερμανία: Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών του CDU αλλά και διπλάσια ποσοστά για το ακροδεξιό AfD δείχνουν τα πρώτα exit polls στη Ρηνανία-Παλατινάτο
Iστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD)
Τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο στη Γερμανία δίνουν νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια.
Αντίθετα, ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της, εδραιώνοντας την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια.
Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερο το SPD με 27% (-8,7).
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20% (+11,7 ) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 7,5% (-1,8). Η Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται ότι μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.
Μετά την ήττα πριν από δύο εβδομάδες στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από τους Πράσινους, η σημερινή αναμέτρηση είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
Πριν από τις εκλογές πιθανότερη έκβαση θεωρούταν η εκ νέου δημιουργία «μεγάλου συνασπισμού», μεταξύ SPD και CDU.
Βασικά θέματα της προεκλογικής περιόδου ήταν η διατήρηση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, η πολιτική για την παιδεία και τα χρέη των δήμων, ενώ ο Γκόρντον Σνίντερ του CDU είχε υποσχεθεί να καταργήσει τον νόμο του κρατιδίου για την προστασία του κλίματος, ο οποίος θέτει ως στόχο την ουδετερότητα στα αέρια θερμοκηπίου έως το 2040 - κατά πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι ο εθνικός στόχος στη Γερμανία.
