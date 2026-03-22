Ρούτε: Αναμένω ότι η Ευρώπη θα κινηθεί ενιαία στο ζήτημα του Ιράν
Μαρκ Ρούτε NATO Ιράν

Ρούτε: Αναμένω ότι η Ευρώπη θα κινηθεί ενιαία στο ζήτημα του Ιράν

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πάντα ενωνόμαστε» είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης του ΝΑΤΟ

Ρούτε: Αναμένω ότι η Ευρώπη θα κινηθεί ενιαία στο ζήτημα του Ιράν
Την υποστήριξή του στις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και εκτίμησε ότι τα κράτη-μέλη θα συνταχθούν με τις ΗΠΑ, παρά τις επιφυλάξεις ευρωπαϊκών χωρών.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Ρούτε τόνισε: «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πάντα ενωνόμαστε», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, υπογράμμισε ότι ορισμένες από τις ηγετικές ευρωπαϊκές δυνάμεις εμφανίζονται διστακτικές να εμπλακούν στις επιχειρήσεις -  σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ προορίζεται να είναι μια αμυντική συμμαχία - ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει δημόσια κριτική προς το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών η Συμμαχία δεν διαθέτει επαρκή ισχύ. Σε ανάρτησή του, κατηγόρησε ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν συνέβαλαν επαρκώς στις προσπάθειες αποτροπής ενός πυρηνικά εξοπλισμένου Ιράν και ότι δεν συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούτε, αποφεύγοντας να επικρίνει ευθέως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις χρειάζονται χρόνο να συντονιστούν, καθώς αποκλείστηκαν από τα αρχικά σχέδια προκειμένου να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. «Κατανοώ τη δυσφορία του προέδρου για τον χρόνο που απαιτείται, αλλά ζητώ και κατανόηση, καθώς οι χώρες έπρεπε να προετοιμαστούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση», ανέφερε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με τη διεθνή εμπειρία απέναντι στη Βόρεια Κορέα, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη διαπραγμάτευση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κρίσιμου χρόνου για την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Όπως ανέφερε, ένα Ιράν με πυρηνικές δυνατότητες θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, την Ευρώπη και τη διεθνή σταθερότητα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

