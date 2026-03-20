Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Ο Τραμπ κατηγορεί το ΝΑΤΟ για «έλλειψη υποστήριξης» στον πόλεμο κατά του Ιράν: Δειλοί θα το θυμόμαστε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τονίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι «μια χάρτινη τίγρη».
Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι, αν και η στρατιωτική νίκη απέναντι στο Ιράν έχει επιτευχθεί με ελάχιστο κίνδυνο για τα μέλη του ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, τις οποίες είναι αναγκασμένα να πληρώνουν.
Παράλληλα, τόνισε ότι αρνούνται να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, «έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο».
Ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέλη του ΝΑΤΟ ως «δειλά» και υποσχέθηκε ότι «θα το θυμόμαστε».
