Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τη γέφυρα Κασμίγιε στον ποταμό Λιτάνι, δείτε βίντεο
Το βίντεο δείχνει τη στιγμή της επιδρομής
Τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ σε γέφυρα στον νότιο Λίβανο αποτυπώνει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η επιχείρηση έγινε τη γέφυρα Κασμίγιε, στον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που είχε προειδοποιήσει ότι θα βομβαρδίσει το πέρασμα. Η γέφυρα βρίσκεται στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο της περιοχής.
Οι βομβαρδισμοί γίνονται στο πλαίσιο του εκτεταμένου κύματος αεροπορικών επιδρομών κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Ήδη, έχουν αναφερθεί βομβαρδισμοί στις περιοχές Αρνούν, Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια και Γιαχμάρ αλ-Σακίφ. Επίσης αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε στα περίχωρα της Γιαχμάρ αλ-Σακίφ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.
WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon pic.twitter.com/h37Vdhd14F— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 22, 2026
