Βίντεο από τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος ταρακουνά σπίτια στη Ντιμόνα του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πανικόβλητοι οι κάτοικοι τρέχουν μέσα στα σπίτια τους για να προφυλαχτούν - Τουλάχιστον 100 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά

Βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που ένας μεσαίου βεληνεκούς ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά μια κοντινή κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, μια γυναίκα κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού της όταν ξαφνικά ακούγονται δυνατές εκρήξεις. Έντρομη, προσπαθεί να προστατευτεί τρέχοντας, καθώς αντικείμενα πέφτουν γύρω της.

Σε άλλο βίντεο στην ίδια περιοχή βλέπουμε ανθρώπους μέσα στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια των εκρήξεων. 

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές στο νότιο Ισραήλ, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν πλήρως την επίθεση. Το γεγονός αυτό δείχνει πιθανή αδυναμία ή αστοχία των συστημάτων αεράμυνας να αποτρέψουν όλα τα πλήγματα.

Από τα χτυπήματα περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.
