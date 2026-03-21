Η απόλυτη καταστροφή: Το protothema μέσα στο νηπιαγωγείο του Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε από βόμβα διασποράς του Ιράν, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε ο απεσταλμένος του protothema, Γιάννης Χαραμίδης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά το χτύπημα της Τεχεράνης - Συντρίμμια παντού σε ένα κτήριο που στεγάζει καθημερινά δεκάδες παιδιά
Ο Γιάννης Χαραμίδης, απεσταλμένος του protothema.gr στο Ισραήλ, βρέθηκε στον χώρο του νηπιαγωγείου στη Ρισόν Λε Ζιόν, προάστιο του Τελ Αβίβ, λίγη ώρα μετά την επίθεση με βόμβα διασποράς που εξαπέλυσε το Ιράν στην περιοχή.
Στις εικόνες που μετέφερε αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής: σπασμένα τζάμια παντού, κατεστραμμένοι χώροι και αίθουσες όπου καθημερινά φιλοξενούνται μικρά παιδιά να θυμίζουν πλέον πεδίο μάχης.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ο ίδιος ανέβηκε σε έναν από τους ορόφους του κτηρίου όπου στεγάζεται το νηπιαγωγείο, καταγράφοντας εκτεταμένες ζημιές, με σοβαρές φθορές στους τοίχους και τμήματα από το ταβάνι να έχουν ξηλωθεί από την ισχύ της έκρηξης.
Η σφοδρότητα της επίθεσης είναι εμφανής παντού, με παιχνίδια διασκορπισμένα μέσα στα συντρίμμια και εικόνες που αποτυπώνουν το απόλυτο χάος που άφησε πίσω της η έκρηξη που προκλήθηκε από τη βόμβα διασποράς.
Ευτυχώς, το σχολείο παρέμενε κλειστό το Σάββατο, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται παιδιά στον χώρο τη στιγμή της έκρηξης, αποφεύγοντας μια ανείπωτη τραγωδία.
Μέσα στο νηπιαγωγείο που χτυπήθηκε:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα