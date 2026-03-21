IDF για Ιράν: Είμαστε στα μισά της εκστρατείας μας, το βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης φτάνει Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη
«Όσοι δεν αντιμετωπίσουν μια απειλή εξαρχής, θα γίνουν όμηροί της στο μέλλον» τόνισε ο αρχηγός των ισραηλινών δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ
Ο αρχηγός των IDF δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν βρίσκεται περίπου στα μισά, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.
Όπως σημείωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ, η κατεύθυνση των επιχειρήσεων θεωρείται σαφής, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο ιρανικό καθεστώς, οδηγώντας – όπως υποστήριξε – σε στρατηγικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα σε στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίπεδο.
«Το καθεστώς του κακού είναι πιο αδύναμο και το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο και χωρίς σημαντικές αμυντικές δυνατότητες. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι χτυπημένοι και μπερδεμένοι» τόνισε χαρακτηριστικά.
Όπως δήλωσε, το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν είχε στόχο το Ισραήλ, ωστόσο η εμβέλειά του φτάνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη.
«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο δύο σταδίων με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονται να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός άμεσης εμβέλειας απειλής» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους συνεργάτες μου στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι σε στενή επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Η στρατηγική συνεργασία με τον σύμμαχό μας αποτελεί ένα τεράστιο και πρωτοφανές σημείο ισχύος σε αυτήν την εκστρατεία» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.
«Όσοι δεν αντιμετωπίσουν μια απειλή εξαρχής, θα γίνουν όμηροί της στο μέλλον».
Ο Ζαμίρ αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν, με εμβέλεια περίπου 4.000 χιλιομέτρων, ο οποίος στόχευε βάση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2026
לכל הפרטים👇https://t.co/ya2elYqE7k pic.twitter.com/VRT7AdcA1B
Παράλληλα, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι ενέκρινε νέα επιχειρησιακά σχέδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Όπως σημείωσε, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ζώνη προστασίας μεταξύ ένοπλων οργανώσεων και κατοικημένων περιοχών, επισημαίνοντας ότι κάθε στόχος που θεωρείται απειλή θα αντιμετωπίζεται επιχειρησιακά.
❗️The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.— Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026
During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… pic.twitter.com/iliERIu2hV
