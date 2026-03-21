Ο εκπρόσωπος των IDF στο protothema: Το Ιράν στοχεύει αμάχους -Δείτε βίντεο από νηπιαγωγείο στο Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε από βόμβα διασποράς
Ο εκπρόσωπος των IDF στο protothema: Το Ιράν στοχεύει αμάχους -Δείτε βίντεο από νηπιαγωγείο στο Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε από βόμβα διασποράς
Συγκλονιστικες εικόνες κατέγραψε ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης
Το Ισραήλ δεν έχει χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ολιβιέ Ραφόβιτς, μιλώντας στον απεσταλμένο του protothema.gr Γιάννη Χαραμίδη, έξω από παιδικό σταθμό σε προάστιο του Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε από βόμβες διασποράς.
«Δεν έχουμε χρονόμετρο. Το Ισραήλ μπορεί να διεξάγει αυτή τη μεγάλη επιχείρηση χωρίς χρονοδιάγραμμα» ανέφερε.
Αναφερόμενος στο χτύπημα στον παιδικό σταθμό, ο Ισραηλινός αξιωματούχος επισήμανε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά. Οι βόμβες διασποράς από το Ιράν είναι συχνό φαινόμενο». Επίσης, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι θέλει να σκοτώσει αμάχους. «Η πρόθεσή τους ήταν να σκοτώσουν όσους περισσότερους αμάχους μπορούν. Στοχοποιούν μόνον αμάχους», είπε.
Αν και το 70% των ιρανικών βάσεων έχει καταστραφεί, ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «είναι σοκαριστικό ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ακόμη τη δυνατότητα να χτυπά στόχους με πυραύλους».
Ο Ισραηλινός αξιωματούχος επέμεινε στην ανάγκη της επιχείρησης. «Το Ιράν, για χρόνια, ήταν ο νούμερο 1 χρηματοδότης της τρομοκρατίας στον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Και λέμε εδώ και χρόνια ότι το Ιράν είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το Ισραήλ. Η Ευρώπη δεν ήταν τόσο προσεκτική στην κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι τώρα οι Αμερικανοί σύμμαχοι είναι στο πλευρό του Τελ Αβίβ.
«Δεν έχουμε χρονόμετρο. Το Ισραήλ μπορεί να διεξάγει αυτή τη μεγάλη επιχείρηση χωρίς χρονοδιάγραμμα» ανέφερε.
Αναφερόμενος στο χτύπημα στον παιδικό σταθμό, ο Ισραηλινός αξιωματούχος επισήμανε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά. Οι βόμβες διασποράς από το Ιράν είναι συχνό φαινόμενο». Επίσης, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι θέλει να σκοτώσει αμάχους. «Η πρόθεσή τους ήταν να σκοτώσουν όσους περισσότερους αμάχους μπορούν. Στοχοποιούν μόνον αμάχους», είπε.
Αν και το 70% των ιρανικών βάσεων έχει καταστραφεί, ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «είναι σοκαριστικό ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ακόμη τη δυνατότητα να χτυπά στόχους με πυραύλους».
Ο Ισραηλινός αξιωματούχος επέμεινε στην ανάγκη της επιχείρησης. «Το Ιράν, για χρόνια, ήταν ο νούμερο 1 χρηματοδότης της τρομοκρατίας στον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Και λέμε εδώ και χρόνια ότι το Ιράν είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το Ισραήλ. Η Ευρώπη δεν ήταν τόσο προσεκτική στην κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι τώρα οι Αμερικανοί σύμμαχοι είναι στο πλευρό του Τελ Αβίβ.
