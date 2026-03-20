Το Ιράν επιτέθηκε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ: Δείτε τη στιγμή που θραύσμα βαλλιστικού πυραύλου πέφτει σε χώρο στάθμευσης
Ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο στόχο του, ωστόσο τα θραύσματα έπεσαν και προκάλεσαν ζημιές στο Εβραϊκό Τετράγωνο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Βίντεο με πλάνα από την περιοχή δείχνουν τη στιγμή που ένα κομμάτι από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο χτύπησε την Παλιά Πόλη, προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 350 μέτρα από το Όρος του Ναού.
Δείτε τη στιγμή που κομμάτι του πυραύλου πέφτει στην Ιερουσαλήμ
Another video shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem's Old City this afternoon. pic.twitter.com/qNvTXmRDr6— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
Footage shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem's Old City.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
According to the IDF, the missile was intercepted, and fragments fell down, causing damage at a parking lot in the Jewish Quarter, around 400 meters from the Western Wall and… pic.twitter.com/jBdygrBZTs
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού (IDF), ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο στόχο του, ωστόσο τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν και προκάλεσαν ζημιές στο σημείο. Το περιστατικό συνέβη περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τεμένους Αλ-Άκσα, στην περιοχή του Όρους του Ναού.
Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044
Οι ιατρικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση, αν και οι ζημιές παραμένουν σημαντικές στην περιοχή του πάρκινγκ. Το Ιράν, από την πλευρά του, δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση.
Missile fragment strikes Jewish Quarter of Jerusalem's Old Citypic.twitter.com/6ZDNF8iu57— U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) March 20, 2026
IDF: Το ιρανικό καθεστώς πυροβολεί αδιακρίτως με σκοπό την καταστροφή του Ισραήλ
«Το ιρανικό καθεστώς αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι πυροβολεί αδιακρίτως - είτε σε περιοχές πολιτών είτε σε ιερούς τόπους - όλα με σκοπό την καταστροφή του Ισραήλ» αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανάρτησή τους οι IDF ανεβάζοντας παράλληλα μία φωτογραφία από το σημείο.
❗️What you see here is the result of Iranian missile fire. The Old City in Jerusalem, right near the Temple Mount, was impacted by Iranian missile fragments.— Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026
The Iranian regime once again proves they fire indiscriminately—whether at civilian areas or holy sites—all with the… pic.twitter.com/mACbtCNbkN
«Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το αποτέλεσμα ιρανικών πυραύλων. Η Παλιά Πόλη στην Ιερουσαλήμ, ακριβώς κοντά στο Όρος του Ναού, επλήγη από θραύσματα ιρανικών πυραύλων» τονίζουν.
Φωτογραφίες: Reuters
