Το Ιράν επιτέθηκε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ: Δείτε τη στιγμή που θραύσμα βαλλιστικού πυραύλου πέφτει σε χώρο στάθμευσης
Ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο στόχο του, ωστόσο τα θραύσματα έπεσαν και προκάλεσαν ζημιές στο Εβραϊκό Τετράγωνο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Τείχος των Δακρύων και το Τέμενος Αλ-Άκσα, με ιρανικό πύραυλο να πλήττει το Εβραϊκό Τετράγωνο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Βίντεο με πλάνα από την περιοχή δείχνουν τη στιγμή που ένα κομμάτι από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο χτύπησε την Παλιά Πόλη, προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 350 μέτρα από το Όρος του Ναού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού (IDF), ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο στόχο του, ωστόσο τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν και προκάλεσαν ζημιές στο σημείο. Το περιστατικό συνέβη περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τεμένους Αλ-Άκσα, στην περιοχή του Όρους του Ναού.

Οι ιατρικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση, αν και οι ζημιές παραμένουν σημαντικές στην περιοχή του πάρκινγκ. Το Ιράν, από την πλευρά του, δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση.


IDF: Το ιρανικό καθεστώς πυροβολεί αδιακρίτως με σκοπό την καταστροφή του Ισραήλ

«Το ιρανικό καθεστώς αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι πυροβολεί αδιακρίτως - είτε σε περιοχές πολιτών είτε σε ιερούς τόπους - όλα με σκοπό την καταστροφή του Ισραήλ» αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανάρτησή τους οι IDF ανεβάζοντας παράλληλα μία φωτογραφία από το σημείο.

«Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το αποτέλεσμα ιρανικών πυραύλων. Η Παλιά Πόλη στην Ιερουσαλήμ, ακριβώς κοντά στο Όρος του Ναού, επλήγη από θραύσματα ιρανικών πυραύλων» τονίζουν.

Φωτογραφίες: Reuters
Δείτε Επίσης