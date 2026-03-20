Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Ισραήλ: Για 1.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα έδινε πληροφορίες στο Ιράν για το Iron Dome στρατιώτης που συνελήφθη
Βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος Ισραηλινού εφέδρου στρατιώτη που υπηρετούσε στο σύστημα αεράμυνας Iron Dome ασκήθηκε την Παρασκευή από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, με τις αρχές να τον κατηγορούν ότι μετέφερε πληροφορίες σε ιρανικούς παράγοντες έναντι χρημάτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο έφεδρος, που κατονομάζεται ως Ραζ Κοέν, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, καθώς φέρεται να παρείχε πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του συστήματος Iron Dome και έλαβε σε αντάλλαγμα 1.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα.
Ο Κοέν συνελήφθη στις πρώτες μέρες του πολέμου και ανακρίθηκε από τη μονάδα Λαχάβ 433, στο πλαίσιο κοινής έρευνας με τη Σιν Μπετ. Η κράτησή του παρατάθηκε επανειλημμένα, έως ότου η Εισαγγελία της Ιερουσαλήμ κατέθεσε την Παρασκευή το κατηγορητήριο.
Κατά τις εισαγγελικές αρχές, ο έφεδρος διατηρούσε επαφές με ιρανικούς παράγοντες και φέρεται να διαβίβαζε ευαίσθητες πληροφορίες που συνδέονται με τις επιχειρήσεις της ισραηλινής αεράμυνας. Στο παρόν στάδιο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των πληροφοριών που φέρονται να μεταβιβάστηκαν.
Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενων καταγγελιών για προσπάθειες του Ιράν να στρατολογήσει Ισραηλινούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία ή πρώην στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, για αποστολές συλλογής πληροφοριών. Οι ισραηλινές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες ότι οι ιρανικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο οικονομικά κίνητρα για την προσέγγιση στόχων εντός της χώρας.
Προγενέστερη υπόθεση, τον Ιανουάριο του 2025, αφορούσε δύο ακόμη εφέδρους. Συγκεκριμένα, στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του 22χρονου Γιούρι Ιλιασπόφ, ο οποίος υπηρετούσε επίσης σε μονάδα Iron Dome, καθώς και του 21χρονου φίλου του Γκεόργκι Αντρέεφ. Οι δύο άνδρες, παιδικοί φίλοι που κατοικούσαν σε κοντινή απόσταση στην πόλη Κιριάτ Γιαμ, κατηγορήθηκαν για διασυνδέσεις με ιρανό πράκτορα και για ενέργειες που φέρεται να πραγματοποίησαν εντός του Ισραήλ.
Σε βάρος του Ιλιασπόφ απαγγέλθηκαν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για παροχή βοήθειας στον εχθρό σε περίοδο πολέμου, μεταβίβαση πληροφοριών στον εχθρό, επιβαρυμένη κατασκοπεία και επαφή με ξένο πράκτορα. Επιπλέον, κατηγορήθηκε για φθορά ξένης περιουσίας, καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου.
Από την πλευρά του, ο Αντρέεφ αντιμετωπίζει κατηγορίες για επαφή με ξένο πράκτορα, καθώς και για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, κλοπή και φθορά περιουσίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα