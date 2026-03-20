Ερντογάν: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή
«Το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωσή του μετά την προσευχή για το Έντι σε τζαμί στη Ριζούτνα, από όπου κατάγεται.
«Αφήσαμε πίσω μας τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, του οποίου η αρχή είναι το έλεος, η μέση του είναι η συγχώρεση και το τέλος του είναι η απελευθέρωση από τα αιώνια βάσανα, και σήμερα έχουμε την τιμή να γιορτάσουμε το Eid al-Fitr. Είθε ο Θεός να δώσει αυτό το Eid al-Fitr να είναι μέσο σωτηρίας για όλη την μουσουλμανική μου οικογένεια. Είθε να είναι επίσης μέσο ενότητας, συνύπαρξης και αδελφοσύνης στη χώρα μας» είπε αρχικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναταραχή, και αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσουν το τίμημα γι' αυτό. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός μας και είθε αυτό το Eid al-Fitr να είναι πηγή ευλογιών για τη χώρα μας και το έθνος μας».
Με αφορμή, τέλος, την παρουσία στον τόπο καταγωγής του, ο κ. Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά κουλούρια λέγοντας «δεν θα τα βρείτε πουθενά»
🇹🇷🇮🇷🇮🇱⚡️– Turkish President, Erdogan, in Eid al-Fitr message:— MonitorX (@MonitorX99800) March 20, 2026
"The Middle East is boiling and Israel has killed hundreds of thousands, God willing, it will pay the price for this. I have no doubt about this." pic.twitter.com/Z0AS62GpHw
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası Rize simidi yediği esnada basın mensuplarıyla samimi bir diyalog yaşadı:— Muharrem Çavuş 🇹🇷 (@MuharremCavus81) March 20, 2026
“Buradan başka yerde bulamazsın.” pic.twitter.com/DzJMqgqgYA
