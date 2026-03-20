Διασχίζοντας το πιο επικίνδυνο κομμάτι του Λιβάνου: Η δύσκολη νύχτα στα σύνορα και η διαδρομή προς την Τύρο
Μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα στα σύνορα Λιβάνου με Ισραήλ κατέγραψε ο απεσταλμένος του protothema Μαρίνος Αλειφέρης - Η επικίνδυνη διαδρομή στην «κόκκινη ζώνη» της χώρας παρά τη διαταγή εκκένωσης των Ισραηλινών

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Μία δύσκολη νύχτα στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ, ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή, κατέγραψε ο πολεμικός ανταποκριτής του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, ενώ η κάμερα τον ακολούθησε και στη διαδρομή του σήμερα το πρωί προς την Τύρο, με τελικό προορισμό τη Βηρυτό.

Το βράδυ πέρασε δύσκολα στο χωριό Ρμες, ένα χριστιανικό χωριό κοντά στα σύνορα. Το σφυροκόπημα ήταν συνεχές, όπως κατέγραψε η κάμερα και περιέγραψε ο Μαρίνος Αλειφέρης, o οποίος βρέθηκε στο νότιο Λίβανο, μόλις 700 μέτρα από τα σύνορα με το Ισραήλ καταγράφοντας τις εξελίξεις από την 21η ημέρα του πολέμου.

Οι Ισραηλινοί εκεί επιτίθενται με άρματα μάχης και αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να αντέξει την πίεση. Ο ήχος της καταρρακτώδους βροχής μπερδεύεται με τους βομβαρδισμούς και ο πόλεμος μαίνεται ασταμάτητα με τους νεκρούς στον Λίβανο να έχουν ξεπεράσει τους 1.000.

Το βίντεο από τη νύχτα των βομβαρδισμών:

Οι μάχες IDF- Χεζμπολαχ στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου - Το οδοιπορικό του Μαρίνου Αλειφέρη


Μέσα στην «κόκκινη ζώνη»

Στις 6 το πρωί, το πρωινό φως βρίσκει τον απεσταλμένο του protothema να ξεκινάει για μία δύσκολη επιστροφή.

Η διαδρομή με κατεύθυνση την Τύρο είναι άκρως επικίνδυνη: η πόλη βρίσκεται νοτιότερα του ποταμού Ζαχράνι και στην καρδιά της κόκκινης ζώνης, όπου οι Ισραηλινοί δεν σταματούν τις επιθέσεις.

Στον δρόμο, στρατιωτικά φυλάκια είναι διάσπαρτα και βλέπουμε κατεστραμμένα πρατήρια καυσίμων. Καθώς η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς εκκένωσης, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν και οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι.

Ανάλογη εικόνα και στην Τύρο: Η πόλη άδεια, χωρίς ζωή, μοιάζει με φάντασμα. Οι δρόμοι που κάποτε φιλοξενούσαν τους κατοίκους της είναι τώρα σιωπηλοί.

Οδηγώντας στην «κόκκινη ζώνη» του Λιβάνου - Η διαδρομή από τα σύνορα με Ισραήλ προς Τύρο

Επόμενος σταθμός Βηρυτός.
