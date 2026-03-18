Το protothema στο σημείο όπου σκοτώθηκε μία οικογένεια στον Λίβανο, επέζησε μόνο ο 10χρονος γιος - Παιχνίδια διασκορπισμένα μέσα στα χαλάσματα
Ο Μαρίνος Αλειφέρης περιγράφει σκηνές απόλυτης καταστροφής στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Μπααλμπέκ, στην ιστορική Αρχαία Ηλιούπολη

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Σκηνές ανείπωτης τραγωδίας εκτυλίσσονται στην περιοχή της Μπααλμπέκ, στην ιστορική Αρχαία Ηλιούπολη, στην Κοιλάδα του Μπεκάα στον Λίβανο, όπου ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δείχνει το πιο φρικτό του πρόσωπο.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος μεταξύ άλλων έπληξε σπίτι οικογένειας που ζούσε στην περιοχή. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα αγόρι μόλις τριών ετών, ο Γαίφ, καθώς και οι γονείς του, που σκοτώθηκαν ακαριαία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Τα μέλη της οικογένειας που βρήκαν τραγικό θάνατο από τον βομβαρδισμό

Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ηλικίας 10 ετών, επέζησε της ισραηλινής επίθεσης και νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της περιοχής, άγνωστο εάν γνωρίζει τον χαμό των γονιών του και του μικρού του αδελφού.

Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας που επέζησε

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το χτύπημα

Οι εικόνες που μετέδωσε ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, από το σημείο της επίθεσης, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Το σπίτι της οικογένειας έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, με προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας να είναι διασκορπισμένα παντού.



Ένα παιδικό καθισματάκι, ένα ξύλινο αλογάκι, ένα πατίνι μαρτυρούν ότι πριν λίγες ώρες το συγκεκριμένο σπίτι ήταν η εστία μιας οικογένειας που δεν υπάρχει πια.

Στην περιοχή επιχειρούν μηχανήματα των λιβανέζικων αρχών, τα οποία προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν αποτελεί στρατιωτικό στόχο, ούτε συνδέεται με δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Πάνω από 900 οι νεκροί στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο έχει ξεπεράσει τους 900, με τον απολογισμό να αυξάνεται καθημερινά. Ο πόνος αποτυπώνεται στα πρόσωπα των κατοίκων, πολλοί από τους οποίους περιπλανώνται ανάμεσα στα συντρίμμια κρατώντας φωτογραφίες αγαπημένων τους, αναζητώντας ένα σημάδι ζωής.
Σχετικά Άρθρα

