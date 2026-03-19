Μπάαλμπεκ, η πόλη του Λιβάνου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βομβαρδίζεται - Το protothema στους αρχαίους ναούς
Στο παρελθόν η Μπάαλμπεκ ονομαζόταν Ηλιούπολις, το 1984 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO - Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς, σκοτώθηκαν τρία μέλη οικογένειας, ανάμεσά τους ένα παιδί 3 ετών
Καθημερινούς βομβαρδισμούς δέχεται από το Ισραήλ η πόλη Μπάαλμπεκ, που βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου. Χθες μάλιστα, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης, σκοτώθηκαν τρία μέλη μιας οικογένειας. Ανάμεσά τους κι ένα παιδί 3 ετών. Οι νεκροί στην περιοχή, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεπερνούν τους 900.
Η Μπάαλμπεκ είναι μία πόλη που στέκει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά τοπία στον κόσμο. Το 1984 μάλιστα η UNESCO την ανακήρυξε σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Στο παρελθόν η περιοχή πέρασε από Φοίνικες, Έλληνες και Ρωμαίους. Εντάχθηκε στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά τον θάνατό του, το 323 π.Χ. οπότε και προσαρτήθηκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων, ξεκίνησε να ακμάζει. Μάλιστα απέκτησε το όνομα «Ηλιούπολις», προς τιμή του θεού προστάτη της, του Βάαλ.
Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η Μπάαλμπεκ μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κέντρα της αυτοκρατορίας, με ναούς αφιερωμένους στον Δία, τον Βάκχο και την Αφροδίτη, που διασώζονται μέχρι και σήμερα.
Ο ναός του Δία, χτισμένος πάνω σε τεράστιους μονόλιθους, συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά έργα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Δίπλα του βρίσκεται ο ναός του Βάκχου Διονύσου με πλούσιες παραστάσεις, ενώ κοντά βρίσκεται και ο κυκλικός ναός της Αφροδίτης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στα μνημεία. Ωστόσο, τα πλήγματα σε υποδομές της κοιλάδας που γεννήθηκε η Χεζμπολάχ, κοντά στον ποταμό Λιτάνι, εντείνουν τους φόβους για απομόνωση του νοτίου Λιβάνου.
Δείτε εικόνα από το σημείο πριν τον πόλεμο
