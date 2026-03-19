Μπάαλμπεκ, η πόλη του Λιβάνου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βομβαρδίζεται - Το protothema στους αρχαίους ναούς
ΚΟΣΜΟΣ
Μπααλμπέκ UNESCO Λίβανος Χεζμπολάχ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Στο παρελθόν η Μπάαλμπεκ ονομαζόταν Ηλιούπολις, το 1984 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO - Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς, σκοτώθηκαν τρία μέλη οικογένειας, ανάμεσά τους ένα παιδί 3 ετών

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Καθημερινούς βομβαρδισμούς δέχεται από το Ισραήλ η πόλη Μπάαλμπεκ, που βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου. Χθες μάλιστα, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης, σκοτώθηκαν τρία μέλη μιας οικογένειας. Ανάμεσά τους κι ένα παιδί 3 ετών. Οι νεκροί στην περιοχή, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεπερνούν τους 900.

Η Μπάαλμπεκ είναι μία πόλη που στέκει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά τοπία στον κόσμο. Το 1984 μάλιστα η UNESCO την ανακήρυξε σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το protothema.gr στους αρχαίους ναούς

Στο παρελθόν η περιοχή πέρασε από Φοίνικες, Έλληνες και Ρωμαίους. Εντάχθηκε στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά τον θάνατό του, το 323 π.Χ. οπότε και προσαρτήθηκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων, ξεκίνησε να ακμάζει. Μάλιστα απέκτησε το όνομα «Ηλιούπολις», προς τιμή του θεού προστάτη της, του Βάαλ.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η Μπάαλμπεκ μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κέντρα της αυτοκρατορίας, με ναούς αφιερωμένους στον Δία, τον Βάκχο και την Αφροδίτη, που διασώζονται μέχρι και σήμερα.

Κλείσιμο
Ο ναός του Δία, χτισμένος πάνω σε τεράστιους μονόλιθους, συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά έργα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Δίπλα του βρίσκεται ο ναός του Βάκχου Διονύσου με πλούσιες παραστάσεις, ενώ κοντά βρίσκεται και ο κυκλικός ναός της Αφροδίτης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στα μνημεία. Ωστόσο, τα πλήγματα σε υποδομές της κοιλάδας που γεννήθηκε η Χεζμπολάχ, κοντά στον ποταμό Λιτάνι, εντείνουν τους φόβους για απομόνωση του νοτίου Λιβάνου.

Δείτε εικόνα από το σημείο πριν τον πόλεμο
Baalbek Ruins, Lebanon 2021 (Drone: Evo 2 Pro, GoPro 9)


Η πόλη Μπάαλμπεκ πριν τον πόλεμο
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης