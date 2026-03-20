WSJ: Η Σαουδική Αραβία προβλέπει άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 180 δολάρια εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο
Οι σαουδαραβικές αρχές τονίζουν ότι η γρήγορη αύξηση των τιμών μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη αστάθεια στην αγορά
Οι αξιωματούχοι πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών του πετρελαίου πάνω από 180 δολάρια το βαρέλι αν ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στις προμήθειες ενέργειας συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Απριλίου, υπογραμμίζοντας τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Tο βασικό σενάριο είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι εάν οι διαταραχές συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Απριλίου, εκτιμούν αξιωματούχοι. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια θετική εξέλιξη για τη Σαουδική Αραβία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από το πετρέλαιο, η κατάσταση ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι υψηλές τιμές μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε αλλαγές στη συμπεριφορά τους, μειώνοντας τη χρήση πετρελαίου και προκαλώντας μια οικονομική ύφεση που θα πλήξει τη ζήτηση.
Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώθηκε με τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών. Οι επιθέσεις που στόχευσαν τις εγκαταστάσεις της ΑΡΑΜΚΟ, καθώς και άλλες υποδομές στο Κατάρ και τον Κόλπο, έχουν προκαλέσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, με τις τιμές του Brent να φτάνουν τα 119 δολάρια το βαρέλι. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το όριο των 200 δολαρίων το βαρέλι είναι πιθανό να επιτευχθεί το 2026.
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να προετοιμάζεται για ενδεχόμενες ελλείψεις στην αγορά.
Ανησυχία για την ασταθή αγορά πετρελαίουΟι σαουδαραβικές αρχές τονίζουν ότι η γρήγορη αύξηση των τιμών μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη αστάθεια στην αγορά, κάτι που η Σαουδική Αραβία επιθυμεί να αποφύγει. Ο Ούμερ Καρίμ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε ότι η χώρα προτιμά «μια μέτρια αύξηση στις τιμές, ενώ η μερίδα αγοράς της παραμένει σταθερή», προσθέτοντας ότι οι ταχύτατες αυξήσεις τιμών μπορεί να αποσταθεροποιήσουν την αγορά.
Η στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας για την αγορά πετρελαίουΗ Σαουδική Αραβία, μέσω της εταιρείας Aramco, συνεχίζει να επιμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου πρέπει να αντανακλούν με ακρίβεια την προσφορά στην αγορά, αν και μερικοί πελάτες εκφράζουν ανησυχίες λόγω της μεταβλητότητας των τιμών.
