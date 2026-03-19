Ξεκίνησε η απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου – Δύο εκατομμύρια βαρέλια αποδεσμεύει η Ελλάδα, δείτε πίνακα

Η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα θα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων συντελεστών στη συντονισμένη απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου που έχει αποφασίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ως απάντηση στις διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός την Πέμπτη.Η κίνηση αυτή είναι μέρος της απόφασης του IEA να αποδεσμεύσει πάνω από 400 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς οι ανησυχίες αυξάνονται για αυτό που αποκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία.Ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζει να αναστέλλει ουσιαστικά τη ναυτιλία μέσω τωναναγκάζοντας ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο να περιορίσουν την παραγωγή, καθώς οισε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στοναυξάνουν τις προσδοκίες για παρατεταμένες διαταραχές εφοδιασμού. Οι τιμές ενέργειας έχουνσε παγκόσμιο επίπεδο.Οι συνεισφορές θα περιλαμβάνουν κυρίωςενώ στην Ευρώπη θα πρόκειται κυρίως για διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου. Η παραγωγή από βασικούς παραγωγούς στον Περσικό Κόλπο έχει μειωθεί καθώς τα δεξαμενόπλοια περιμένουν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ και οι δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζουν.Η Ελλάδα θα εισφέρει με 2 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η Βρετανία, η Τουρκία και η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια η καθεμία. Ο Καναδάς συμφώνησε στην αποδέσμευση 23,6 εκατομμυρίων βαρελιών και η Ιαπωνία, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην αύξηση των τιμών ενέργειας και εισάγει πάνω από το 90% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, θα συνεισφέρει 79,8 εκατομμύρια βαρέλια. Η προσπάθεια αυτή θα «συμπληρωθεί» με αυξημένη παραγωγή από χώρες της Αμερικής, δήλωσε ο οργανισμός.Ήδη οι αρχικές ποσότητες πετρελαίου έχουν αρχίσει να διατίθενται στην αγορά. Οι προμήθειες για την Ασία θα αρχίσουν να ρέουν άμεσα, ενώ τα βαρέλια για την Ευρώπη και την Αμερική προγραμματίζονται να φτάσουν στην αγορά προς το τέλος του Μαρτίου.