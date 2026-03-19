Kpler: Πιθανόν και στα $150 το πετρέλαιο αν ο πόλεμος κρατήσει μέχρι το τέλος Μαρτίου
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές υπονομεύουν τις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών - Δεν αποκλείουν την πιθανότητα να φτάσει το πετρέλαιο ακόμη και τα $200
Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτιναχθούν στα 150 δολάρια ανά βαρέλι, ή και υψηλότερα, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί έως τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Kpler, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται με το Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.
«Με αυτή τη μεγάλη διακοπή στην προσφορά, είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι οι τιμές να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα θεμελιώδη μεγέθη και να φανεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση», δήλωσε στο CNBC η Αμένα Μπακρ, επικεφαλής ανάλυσης για τη Μέση Ανατολή και τον OPEC+ της Kpler – της διεθνούς εταιρείας ανάλυσης δεδομένων και παροχής πληροφοριών για τις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασικό «παίκτη» στην παγκόσμια αγορά πληροφόρησης για την ενέργεια.
Η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σοκ προσφοράς — όχι μόνο στο πετρέλαιο — που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, προσθέτοντας ότι, παρά τη σύγκρουση, η συμμαχία OPEC+ είναι πιθανό να παραμείνει ανέπαφη, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ μελών της.
Νωρίς την Πέμπτη, οι τιμές του Brent ξεπερνούσε τα 114 δολάρια ανά βαρέλι και στη συνέχεια εκτοξεύθηκαν λίγο κάτω από τα 120 δολάρια, καθώς συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση ιρανικά φορτία.
The 150-200 dollar scenarios are not far fetched given the current circumstances. #OOTT pic.twitter.com/WG24YFPDjg— Amena Bakr (@Amena__Bakr) March 19, 2026
