Εμφανίστηκε με γραπτή δήλωση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν πολύ σύντομα
Από τον θάνατο του πατέρα του ως και σήμερα ο Χαμενεΐ παραμένει άφαντος

Τις υποψίες για την κατάσταση της υγείας του επιχείρησε να διασκεδάσει ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος εμφανίστηκε την Τετάρτη με γραπτή δήλωση.

Ο Χαμενεΐ υποσχέθηκε εκδίκηση γι' αυτούς που σκότωσαν τον Αλί Λαριτζανί και τον γιο του.

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του. Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν πολύ σύντομα για το αίμα του» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από την ημέρα θανάτου του πατέρα του, κατά την πρώτη ημέρα της κοινής επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ, παραμένει άφαντος, ενώ υπάρχουν πολλά σενάρια και εικασίες για τη ζωή του, όπως και το αν ζει ή όχι.
