Jerusalem Post: Αν ο Τραμπ αρχίσει επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ, ο πόλεμος «θα παραταθεί για μήνες»

Μπροστά στην προοπτική ενός πολέμου που θα παραταθεί για εβδομάδες είναι ησε περίπτωση που οι ΗΠΑ κινηθούν στρατιωτικά για τον έλεγχο των Στενών.Πηγές ανέφεραν την Τρίτη στη Jerusalem Post ότι, εάν ο πρόεδροςαποφασίσει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για την ανάληψη του ελέγχου τωνμε στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο «κατά εβδομάδες, αν όχι μήνες».Μία από τις πηγές με γνώση των συζητήσεων εκτιμά, μάλιστα, ότι «αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο έως και δύο μήνες».Προς το παρόν, μετά τις απειλές του Ιράν να στοχεύσει πλοία, πολλά σκάφη αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη αρτηρία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.Δορυφορικές εικόνες από τον Περσικό Κόλπο δείχνουν μάλιστα πολυάριθμα πλοία να περιμένουν έξω από το στενό για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.