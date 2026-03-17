Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Jerusalem Post: Αν ο Τραμπ αρχίσει επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ, ο πόλεμος «θα παραταθεί για μήνες»
Πολυάριθμα εμπορικά πλοία περιμένουν έξω από το στενό για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις
Μπροστά στην προοπτική ενός πολέμου που θα παραταθεί για εβδομάδες είναι η Μέση Ανατολή σε περίπτωση που οι ΗΠΑ κινηθούν στρατιωτικά για τον έλεγχο των Στενών.
Πηγές ανέφεραν την Τρίτη στη Jerusalem Post ότι, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για την ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο «κατά εβδομάδες, αν όχι μήνες».
Μία από τις πηγές με γνώση των συζητήσεων εκτιμά, μάλιστα, ότι «αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο έως και δύο μήνες».
Προς το παρόν, μετά τις απειλές του Ιράν να στοχεύσει πλοία, πολλά σκάφη αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη αρτηρία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.
Δορυφορικές εικόνες από τον Περσικό Κόλπο δείχνουν μάλιστα πολυάριθμα πλοία να περιμένουν έξω από το στενό για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.
