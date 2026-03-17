Η συγκλονιστική στιγμή που μια γυναίκα θαμμένη στα ερείπια, έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, απλώνει το χέρι της καλώντας σε βοήθεια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ζαπορίζια Γυναίκα Επίθεση Βίντεο Πόλεμος στην Ουκρανία

Η συγκλονιστική στιγμή που μια γυναίκα θαμμένη στα ερείπια, έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, απλώνει το χέρι της καλώντας σε βοήθεια, δείτε βίντεο

Το χέρι της γυναίκας μόλις που εξέχει από τα χαλάσματα, καθώς τα συντρίμμια την έχουν θάψει ζωντανή

Η συγκλονιστική στιγμή που μια γυναίκα θαμμένη στα ερείπια, έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια, απλώνει το χέρι της καλώντας σε βοήθεια, δείτε βίντεο
32 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκλονιστικές εικόνες από την Ουκρανία έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς, έπειτα από ρωσική επίθεση σε κτίριο στη Ζαπορίζια, οι διασώστες κατέγραψαν τη στιγμή που το χέρι μιας γυναίκας εξέχει από τα χαλάσματα, ζητώντας βοήθεια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ένα χέρι καλυμμένο με σκόνη και χώματα καλεί σε βοήθεια. Ένας διασώστης το πιάνει και το σφίγγει για να δώσει κουράγιο στη γυναίκα, που είναι κυριολεκτικά θαμμένη στα συντρίμμια.

Οι διασώστες με γρήγορες κινήσεις την βγάζουν και τη βάζουν σε ειδικ'ο φορείο, με τη γυναίκα να είναι τραυματισμένη και καλυμμένη με σκόνη από την κορυφή μέχρι τα νύχια, αλλά, ευτυχώς, ζωντανή.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης