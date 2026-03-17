Ποια ήταν η σύζυγος του Τζο Κεντ: Η πολύγλωσση κομάντο των Ειδικών Δυνάμεων που σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας του ISIS στη Συρία

Δύο χρόνια αργότερα, αποσπάστηκε στο Αφγανιστάν για να βοηθήσει μια, της επίλεκτης ομάδα ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού. Ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της μονάδας.Γνωρίστηκε με τον Κεντ κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιλογής για την Intelligence Support Activity, μιας ομάδας που επικουρεί στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων και παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν δύο παιδιά.Ανάμεσα στις δύο εγκυμοσύνες, σε αρχικό στάδιο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.Τον Νοέμβριο του 2018 αποσπάστηκε στη Συρία, ως κρυπτολόγος του Ναυτικού. Εκεί, στις 19 Ιανουαρίου 2019 βρήκε τραγικό θάνατο στο Μανμπίτζ. Οι γιοι τουςΜετά τον θάνατό της η Σάνον Κεντ προήχθη και τιμήθηκε με παράσημα.Τα επόμενα χρόνια ο Κεντ μιλούσε πολύ για τη σύζυγό του.Έδινε συνεντεύξεις για την επίπτωση του που είχε ο θάνατός της, αλλά και για τις εμπειρίες του στα μέτωπα των μαχών – εξάλλου ήταν και ο ίδιος 20 χρόνια μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων με 11 αποστολές στα μέτωπα. Έγραψε ακόμη και ένα βιβλίο για τη ζωή της, με τίτλο «Στείλε μου: Η αληθινή ιστορία μιας μητέρας στον πόλεμο».Ο Κεντ παντρεύτηκε ξανά το 2023 με την καλλιτέχνη -και επίσης βετεράνο του Στρατού-Από το 2024 και αφού πλέον είχε αφήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, έριξε το βάρος στα εθνικά θέματα. Σε δηλώσεις του είπε πως τον ώθησε να θέσει υποψηφιότητα η διαφωνία του σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, οι ταραχές της πανδημικής περιόδου στο Πόρτλαντ και η οργή του εναντίον ορισμένων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που είχαν ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Τραμπ σε δίκη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.Ο Κεντ κατέβηκε δύο φορές υποψήφιος για μια έδρα στο Κογκρέσο στην 3η εκλογική περιφέρεια της δυτικής Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον συντηρητικό, φιλοτραμπικό υποψήφιο. Έχασε και τις δύο φορές, το 2022 και το 2024, από τη Δημοκρατική Μαρί Γκλουζενκάμπ Περέζ.