Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Τραμπ: «Καλό που παραιτήθηκε ο Τζο Κεντ», τον κατηγορεί για «αδυναμία στην ασφάλεια»
Ο πρώην, πλέον, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας αποχώρησε δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί να στηρίξει τον πόλεμο με το Ιράν» – Καλός άνθρωπος, αλλά αδύναμος σε θέματα ασφάλειας, είπε για τον Κεντ ο Τραμπ
Την παραίτηση του Τζο Κεντ από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αποδίδοντάς την στις διαφωνίες του για το Ιράν και ασκώντας σφοδρή κριτική στις θέσεις του.
Ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη», ενώ επέκρινε τον πρώην συνεργάτη του, κάνοντας λόγο για «πολύ αδύναμο» αξιωματούχο σε ζητήματα ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «όταν κάποιος που συνεργάζεται μαζί μας λέει ότι δεν θεωρούσε το Ιράν απειλή, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι έξυπνοι ή δεν έχουν αντίληψη της κατάστασης».
Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά την επιστολή παραίτησης του Κεντ, στην οποία ανέφερε ότι «δεν μπορεί, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν συνιστά «άμεση απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας αιχμές και κατά του Ισραήλ, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– ωθεί την αμερικανική κυβέρνηση προς τη σύγκρουση.
Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επιλέξει τον Κεντ για τη συγκεκριμένη θέση, επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική του εκτίμηση και την πολιτική του διαφωνία, σημειώνοντας ότι «πάντα τον θεωρούσε καλό άνθρωπο». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί πλήρως με τις εκτιμήσεις του για το Ιράν, επιμένοντας ότι η αποχώρησή του ήταν αναγκαία.
«Το Ιράν ήταν απειλή», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κάθε χώρα αντιλαμβανόταν πόσο μεγάλη απειλή ήταν το Ιράν», υπογραμμίζοντας έτσι τη γραμμή της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της Τεχεράνης.
Trump on Joe Kent’s resignation over Iran War:— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
When somebody is working with us and says they didn’t think Iran was a threat—uh, we don’t want those people, because there are some people, I guess, that would say that—but they’re not smart people, or they’re not savvy people.… pic.twitter.com/IXmlvu8YJ9
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
