Ο πρωθυπουργός του Βελγίου κάλεσε την ΕΕ να εξομαλύνει σχέσεις με τη Ρωσία: «Χρειαζόμαστε φθηνή ενέργεια»

Να «εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία» προκειμένου να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρωθυπουργός του Βελγίου, εκφράζοντας μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική της ΕΕ για μέγιστη στήριξη προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.Σε συνέντευξή του στη βελγική οικονομική εφημερίδα, ο δεξιός Φλαμανδός εθνικιστής πολιτικός υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα για λόγους ενεργειακού κόστους. «Πρέπει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τηκαι να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι απλή κοινή λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά.ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, υποστήριξε επίσης ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν με την άποψή του, χωρίς όμως να το δηλώνουν δημόσια. «Κατ' ιδίαν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν μαζί μου, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει ανοιχτά. Πρέπει να τερματίσουμε τη σύγκρουση προς το συμφέρον της Ευρώπης, χωρίς να είμαστε αφελείς απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφερε στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το σαββατοκύριακο.Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει στο Κίεβο εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, ενώ παράλληλα έχει επιβάλει εκτεταμένες οικονομικές κυρώσεις στη. Βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία μέχρι τότε αποτελούσαν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς πυλώνες της Ευρώπης.Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει προκαλέσει απότομη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει αναζωπυρώσει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και για τρόπους μείωσης του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Στη συνέντευξή του, ουπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι μπλόκαρε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είχε τη στήριξη του Βερολίνου, για τη χρήση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο Βέλγιο ως εγγύηση για δάνειο προς την Ουκρανία.Όπως δήλωσε, η στρατηγική που συνδυάζει στρατιωτική βοήθεια προς τομε την προσπάθεια οικονομικής αποδυνάμωσης της Ρωσίας δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στον Πούτιν στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και δεν μπορούμε να στραγγαλίσουμε την οικονομία του χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, απομένει μόνο μία μέθοδος: να επιτευχθεί συμφωνία», υποστήριξε.Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό της βελγικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών, μέλος του κεντροαριστερού γαλλόφωνου κόμματοςεπέκρινε τη θέση του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η διπλωματική επικοινωνία με τη Ρωσία δεν πρέπει να συγχέεται με την εξομάλυνση των σχέσεων.«Πρέπει να μιλάμε με τη Ρωσία; Ναι. Αυτό είναι η διπλωματία: να συνομιλείς ακόμη και με εκείνους με τους οποίους διαφωνείς», ανέφερε σε δήλωσή του. «Αλλά ο διάλογος δεν είναι το ίδιο με την εξομάλυνση. Και αυτή είναι μια κρίσιμη διάκριση».πρόσθεσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε πιθανές διαπραγματεύσεις και να διατηρεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις». «Όσο αυτό συνεχίζεται, η συζήτηση για εξομάλυνση στέλνει μήνυμα αδυναμίας και υπονομεύει την ευρωπαϊκή ενότητα που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ», σημείωσε.Παράλληλα διευκρίνισε ότι η βελγική κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει στάση απέναντι στην Ουκρανία. «Η στήριξη του Βελγίου προς την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη. Ο πρωθυπουργός δεν είπε κάτι διαφορετικό ούτε κάλεσε σε χαλάρωση των κυρώσεων. Πριν από οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αυτό δεν βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε.Σχόλιο για τις δηλώσεις του Βέλγου πρωθυπουργού έκανε και ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσηςο οποίος υπενθύμισε ότι η απόφαση για διακοπή των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας έχει ήδη θεσμοθετηθεί.«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να εισάγουμε ρωσική ενέργεια. Πριν από τα Χριστούγεννα το κάναμε και νόμο», δήλωσε.«Θα ήταν λάθος να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Στο μέλλον δεν θα εισάγουμε ούτε ένα μόριο ενέργειας από τη Ρωσία», πρόσθεσε.