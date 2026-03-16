Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς
«Ιρανικά πλοία μεταφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται από την περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρεμβαίνουν στη διέλευσή τους», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αυτή που επιτρέπει σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την ένταση στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC.
Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ιρανικά πλοία μεταφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται από την περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρεμβαίνουν στη διέλευσή τους.
«Τα ιρανικά πλοία ήδη βγαίνουν και τους έχουμε επιτρέψει να το κάνουν, ώστε να συνεχιστεί η τροφοδοσία της υπόλοιπης παγκόσμιας αγοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά, τα οποία συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές, θα αρχίσει σταδιακά να αυξάνεται πριν αναλάβουν δράση αμερικανικές και συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων.
«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που αφήνουν οι Ιρανοί και προς το παρόν αυτό είναι αποδεκτό. Θέλουμε η παγκόσμια αγορά να παραμείνει επαρκώς τροφοδοτημένη», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.
Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Κυριακή ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να αναβληθεί, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Κίνα να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μπέσεντ επιχείρησε τη Δευτέρα να μετριάσει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη αναβολή θα σχετίζεται κυρίως με οργανωτικά ζητήματα.
Η κίνηση δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί δραστικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο. Παρά την ισχυρή παρουσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω της στενής αυτής θαλάσσιας οδού.
The U.S. is allowing Iranian oil tankers to transit the Strait of Hormuz, Treasury Secretary Scott Bessent told CNBC on Monday.— CNBC (@CNBC) March 16, 2026
“The Iranian ships have been getting out already, and we’ve let that happen to supply the rest of the world,” Bessent said. https://t.co/dw1znQhtPB
«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που αφήνουν οι Ιρανοί και προς το παρόν αυτό είναι αποδεκτό. Θέλουμε η παγκόσμια αγορά να παραμείνει επαρκώς τροφοδοτημένη», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.
Πιθανή αναβολή της συνάντησης Τραμπ – ΣιΟ υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να αναβληθεί για λόγους οργανωτικής φύσης.
«Αν υπάρξει καθυστέρηση στη συνάντηση, δεν θα οφείλεται στο ότι ο πρόεδρος απαίτησε από την Κίνα να αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε ο Μπέσεντ.
The meeting between President Donald Trump and Chinese Leader Xi Jinping could be delayed if Trump chooses to stay in Washington to coordinate the war effort in Iran, Treasury Secretary Scott Bessent told CNBC on Monday. https://t.co/vAbNJ9mC07— CNBC (@CNBC) March 16, 2026
