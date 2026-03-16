Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αυτή που επιτρέπει σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την ένταση στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ιρανικά πλοία μεταφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται από την περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρεμβαίνουν στη διέλευσή τους.

«Τα ιρανικά πλοία ήδη βγαίνουν και τους έχουμε επιτρέψει να το κάνουν, ώστε να συνεχιστεί η τροφοδοσία της υπόλοιπης παγκόσμιας αγοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί δραστικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο. Παρά την ισχυρή παρουσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω της στενής αυτής θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά, τα οποία συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές, θα αρχίσει σταδιακά να αυξάνεται πριν αναλάβουν δράση αμερικανικές και συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που αφήνουν οι Ιρανοί και προς το παρόν αυτό είναι αποδεκτό. Θέλουμε η παγκόσμια αγορά να παραμείνει επαρκώς τροφοδοτημένη», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.

Πιθανή αναβολή της συνάντησης Τραμπ – Σι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να αναβληθεί για λόγους οργανωτικής φύσης.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Κυριακή ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να αναβληθεί, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Κίνα να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μπέσεντ επιχείρησε τη Δευτέρα να μετριάσει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη αναβολή θα σχετίζεται κυρίως με οργανωτικά ζητήματα.

«Αν υπάρξει καθυστέρηση στη συνάντηση, δεν θα οφείλεται στο ότι ο πρόεδρος απαίτησε από την Κίνα να αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε ο Μπέσεντ.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

