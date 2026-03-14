Τουλάχιστον 826 νεκροί και πάνω από 2000 τραυματίες στον Λίβανο
Μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολάχ
Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 826 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 106 παιδιά, ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 2.009 ανθρώπων στον Λίβανο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τη 2α Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σήμερα.
Μεταξύ των θυμάτων, οι αρχές καταμετρούν 31 μέλη ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν, μετά τον εντοπισμό μιας ακόμη σορού έπειτα από ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα.
