Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

Σε δήλωσή της η Βίβιαν Μότσφελντ επισήμανε ότι δεν συμφωνεί με την απόφαση της αποχώρησης της παράταξής της, όμως οφείλει να συμμορφωθεί με αυτή