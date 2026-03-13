Ανακαλύφθηκε η χαμένη Αλεξάνδρεια του Τίγρη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος στο Ιράκ: Το τεράστιο μέγεθός της εξέπληξε τους αρχαιολόγους

Φωτογραφία των σπιτιών και των ναών της περιοχής με μαγνητόμετρο



Η κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας και η ίδρυση



Η ανακάλυψη

Ο αρχαιολόγος δήλωσε ότι τον εξέπληξε το μέγεθος της πόλης, που εκτείνεται σε 2,5 τετραγωνικά μίλια, το οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο για μια αρχαία πόλη».«Το μέγεθος τωνείναι εξαιρετικό», είπε. «Ξεπερνά ακόμη και εκείνα των μεγάλων πρωτευουσών της εποχής, όπως η Σελεύκεια στον Τίγρη ή η Αλεξάνδρεια στον Νείλο», τόνισε.«Η ποιότητα των γεωφυσικών στοιχείων είναι εντυπωσιακή… Η κατάσταση διατήρησης των κτιρίων είναι εκπληκτικά καλή, και αρχίσαμε να εντοπίζουμε τους τοίχους αμέσως κάτω από την επιφάνεια, γεγονός που εξηγεί επίσης τα καλά αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας», ανέφερε.Σύμφωνα με τον Χάουζερ, η έρευνα ξεκίνησε το 2016 υπό την καθοδήγηση τωνΤζέιν Μουν, Ρόμπερτ Κίλικ και Στιούαρτ Κάμπελ, στους οποίους απέδωσε την πρωτοβουλία για την έναρξη του έργου.Ο ίδιος είπε πως η ανασκαφή στον συγκεκριμένο χώρο ήταν «πρόκληση» αφού οι θερμοκρασίες το καλοκαίριενώ είναι έντονη η ατμοσφαιρική ρύπανση.Η ομάδα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ανασκαφές στη συνοικία της πόλης, καθώς και τα εργαστήρια και τους κλιβάνους της, στο μέλλον, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.Ο Χάουζερ τόνισε ότι ο χώρος θα μπορούσε να ρίξει νέο φως στο, το οποίο κυβέρνησε την πόλη αιώνες μετά την κατάκτηση του. Περιέγραψε το βασίλειο ως μία από τις λιγότερο μελετημένες δυνάμεις της αρχαιότητας.«Δεν υπάρχει ούτε μία χρήσιμη περίληψη της ιστορίας, της δομής και του πολιτισμού του», είπε ο Χάουζερ. «Ο χώρος είναι κατάλληλος για αυτού του είδους την έρευνα, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταγενέστερη οικοδομική δραστηριότητα από την αρχαιότητα», πρόσθεσε.«Έχουμε την σχεδόν μοναδική ευκαιρία να ανακατασκευάσουμε ένα ολόκληρο πολεοδομικό σχέδιο μέσω γεωφυσικών ερευνών και επί του παρόντος ελπίζουμε να τις ολοκληρώσουμε φέτος», ανέφερε.Τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Περσική Αυτοκρατορία των. «Μερικοί από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις εκστρατείες άφησαν γραπτές αναφορές που μας παρέχουν αρκετά καλές, και μερικές φορές ακόμη και πολύ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές εκστρατείες του Αλεξάνδρου», είπε ο Στέφαν Χάουζερ.Κατά την επιστροφή του από την περιοχή του, ο Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ποτάμιο σύστημα για να συνεχίσει από τη Σούσα, την πρωτεύουσα των Αχαιμενιδών που βρίσκεται στο σημερινό Ιράν, προς τηΤότε διαπίστωσε ότι η νότιαείχε πληγεί σοβαρά από την ιζηματογένεση, τη συσσώρευση λεπτόκοκκου λάσπης που μεταφερόταν κατά μήκος του βαβυλωνιακού αλλουβίου τόσο από τον Τίγρη όσο και κυρίως, από τα διάφορα κανάλια των παραπόταμων του Ευφράτη.Ως αποτέλεσμα, η ακτογραμμή τουεπεκτεινόταν συνεχώς προς τη θάλασσα, σχηματίζονταν έλη, ενώ τα παραδοσιακά λιμάνια γίνονταν πιο δυσπρόσιτα ή ακόμα έχαναν τη σύνδεσή τους με τους ποταμούς λόγω αλλαγών στην πορεία τους.Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, οαποφάσισε να ιδρύσει ένασε μια τοποθεσία περίπου δύο χιλιόμετρα από την ακτή του Κόλπου, στη συμβολή των ποταμών Καρούν και Τίγρη. Η νέα πόλη, που ονομάστηκε, συνέδεε έτσι την ανοιχτή θάλασσα με τις εσωτερικές πλωτές οδούς προς τα βόρεια και τα ανατολικά.Αλλά πώς εξελίχθηκε η πόλη, που αργότερα ονομάστηκε εναλλακτικά Χάραξ Σπασίνο ή Χάραξ Μαϊσάν, στους επόμενους αιώνες; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν περισσότερα γι’ αυτήν σήμερα;Η ανακάλυψη της πόλης ξεκίνησε τη δεκαετία τουμε τη διδακτορική διατριβή τουσχετικά με τις αλλαγές στο ποτάμιο σύστημα μεταξύ της εποχής τουκαι της μογγολικής κατάκτησης. Μελετώντας αεροφωτογραφίες της Βασιλικής Αεροπορίας, ανακάλυψε ένανπου οριοθετείται από οχυρωματικά τείχη μήκους αρκετών χιλιομέτρων. Η διάταξη του χώρου και τα προστατευτικά τείχη του θύμισαν τον τρόπο με τον οποίο οείχε περιγράψει την Αλεξάνδρεια τον 1ο αιώνα μ.Χ. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, το θέμα δεν προχώρησε πέρα από την υπόθεσή του και μια σύντομη επίσκεψη στον χώρο.«Η τοποθεσία, ήταν παραδοσιακά πολύ δύσκολα προσβάσιμη», σύμφωνα με τον Χάουζερ. «Εκτός από το γεγονός ότι ησυνέπεσε με μια περίοδο που είχε παραμεληθεί για πολύ καιρό στην ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, η τοποθεσία απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από τα ιρανικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου μεταξύ Ιράν και Ιράκ τη δεκαετία του 1980, η περιοχή μετατράπηκε σε σημαντικό πεδίο μάχης. Στα ερείπια της αρχαίας πόλης χτίστηκε στρατόπεδο», ανέφερε.Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2013 όταν οι τρεις Βρετανοί αρχαιολόγοι (Μουν, Κίλικ Κάμπελ) πήγαν στην περιοχή. Ενώ εργάζονταν κοντά στην πόλη Ουρ, ο διευθυντής τηςτους ρώτησε αν θα ενδιαφέρονταν να επισκεφθούν και ενδεχομένως να εργαστούν σε ένα άλλο μέρος: το Τζεμπέλ Καγιάμπερ. Η ομάδα συμφώνησε και διένυσε τα 50 χιλιόμετρα από τη Μπάσρα μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο, σε πυκνή σειρά με βαριά θωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ίσχυαν τότε.Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τις διαστάσεις των τειχών οχύρωσης που εκτείνονται σε πολλά χιλιόμετρα και τα οποία, ακόμη και σήμερα, φτάνουν σε ύψος τα οκτώ μέτρα. Κατά την επιστροφή, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεράστια, αλλά ως επί το πλείστον επίπεδα ερείπια ήταν αυτά που είχε ταυτοποιήσει ο Χάνσμαν.Την άνοιξη του 2016, μια βρετανική ομάδα διεξήγαγε την αρχική της αρχαιολογική εκστρατεία και μετά από μερικούς μήνες επικοινώνησαν με τον Χάουζερ ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα για να ακολουθήσει η έρευνα που σύμφωνα με τον ίδιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την Αλεξάνδρεια του Τίγρη.