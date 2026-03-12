Χρυσό άγαλμα στην Ουάσινγκτον δείχνει τον Τραμπ αγκαλιά με τον Επστάιν σε πόζα... Τιτανικού, δείτε βίντεο
Η φιγούρα του Τραμπ φαίνεται να στέκεται πίσω από τον Επστάιν, με τα χέρια απλωμένα, στην πλώρη ενός μικροσκοπικού μοντέλου του πλοίου που βυθίστηκε, παραπέμποντας στην εμβληματική σκηνή του Τζακ και της Ρόουζ στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον το 1997.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Τime, το γλυπτό εγκαταστάθηκε από την ανώνυμη καλλιτεχνική κολεκτίβα Secret Handshake και έχει τίτλο «Ο Βασιλιάς του Κόσμου», όπως η περίφημη ατάκα του πρωταγωνιστή Τζακ, τον οποίο υποδύθηκε ο διάσημος ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο.
A statue depicting US President Donald Trump and the late convicted sex offender Jeffrey Epstein as Jack and Rose in a "Titanic" scene is on display on the National Mall near the US Capitol in Washington, DC. pic.twitter.com/F61tSzYLRJ— AFP News Agency (@AFP) March 12, 2026
Κάτω από το σατιρικό έργο τέχνης υπάρχει μία πλάκα, στην οποία αναγράφεται: «Η τραγική ιστορία αγάπης μεταξύ του Τζακ και της Ρόουζ βασίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, θορυβώδη πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα. Αυτό το μνημείο τιμά τον δεσμό μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Επστάιν, μια φιλία που φαίνεται να βασίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, θορυβώδη πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα».
Επίσης, κοντά στο χρυσό άγαλμα έχουν τοποθετηθεί μεγάλα πανό με μια φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Επστάιν και με ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα του Αμερικανού προέδρου: «Make America Safe Again» (Κάντε την Αμερική ξανά ασφαλή). Στο πανό υπάρχει και το έμβλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο, όμως, εμφανίζεται με τη λέξη «Justice» (Δικαιοσύνη) να έχει σβηστεί.
A new statue of President Trump and convicted sex offender Jeffrey Epstein has popped up again on the National Mall in Washington, D.C.— The Washington Post (@washingtonpost) March 10, 2026
Titled “The King of the World,” the monument draws inspiration from Jack and Rose in “Titanic.” pic.twitter.com/MlL6leXBCt
Αρκετοί άνθρωποι επισκέπτονται το National Mall στην αμερικανική πρωτεύουσα, ένας χώρος όπου συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις και εκτίθονται προσωρινά έργα τέχνης, και φωτογραφίζονται με το χρυσό άγαλμα.
Οι ανώνυμοι καλλιτέχνες συνήθως χρησιμοποιούν άλλα άτομα για να λάβουν τις άδειες για τις εγκαταστάσεις τους από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, ώστε να μπορούν να εκθέσουν τα έργα τους. Οι άδειες αυτές συνήθως έχουν ημερομηνία λήξης, ωστόσο δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα παραμείνει το έργο στη θέση του. Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει την έκθεση.
«Πότε θα δημιουργήσουν αυτοί οι πλούσιοι δωρητές των Δημοκρατικών γλυπτά των Δημοκρατικών... που συνέχισαν να ζητούν χρήματα και συναντήσεις από τον Επστάιν μετά την καταδίκη του ως σεξουαλικού εγκληματία;», επεσήμανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε εμφανιστεί άλλο ένα γλυπτό, το οποίο απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Επστάιν να κρατούν τα χέρια μαζί με μια πλάκα που έγραφε: «Προς τιμήν του μήνα της φιλίας, γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενότερου φίλου" του, Τζέφρι Επστάιν».
A spray-painted bronze statue titled “Best Friends Forever” showing Trump and Jeffrey Epstein holding hands was placed on the National Mall in front of the U.S. Capitol early Tuesday. pic.twitter.com/4JknxMCeU7— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) September 23, 2025
