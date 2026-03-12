Χρυσό άγαλμα στην Ουάσινγκτον δείχνει τον Τραμπ αγκαλιά με τον Επστάιν σε πόζα... Τιτανικού, δείτε βίντεο

Η χρυσή φιγούρα του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να στέκεται πίσω από τον Επστάιν, με τα χέρια απλωμένα, στην πλώρη ενός μικροσκοπικού μοντέλου του πλοίου που βυθίστηκε, παραπέμποντας στην εμβληματική σκηνή του Τζακ και της Ρόουζ στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον