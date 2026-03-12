Χρυσό άγαλμα στην Ουάσινγκτον δείχνει τον Τραμπ αγκαλιά με τον Επστάιν σε πόζα... Τιτανικού, δείτε βίντεο
Η χρυσή φιγούρα του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να στέκεται πίσω από τον Επστάιν, με τα χέρια απλωμένα, στην πλώρη ενός μικροσκοπικού μοντέλου του πλοίου που βυθίστηκε, παραπέμποντας στην εμβληματική σκηνή του Τζακ και της Ρόουζ στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον

Ένα άγαλμα χρυσού χρώματος που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αγκαλιά με τον Τζέφρι Επστάιν σε πόζα από την ταινία «Τιτανικός» εμφανίστηκε την Τρίτη (10/3) στο πάρκο National Mall, κοντά στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

Η φιγούρα του Τραμπ φαίνεται να στέκεται πίσω από τον Επστάιν, με τα χέρια απλωμένα, στην πλώρη ενός μικροσκοπικού μοντέλου του πλοίου που βυθίστηκε, παραπέμποντας στην εμβληματική σκηνή του Τζακ και της Ρόουζ στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον το 1997.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τime, το γλυπτό εγκαταστάθηκε από την ανώνυμη καλλιτεχνική κολεκτίβα Secret Handshake και έχει τίτλο «Ο Βασιλιάς του Κόσμου», όπως η περίφημη ατάκα του πρωταγωνιστή Τζακ, τον οποίο υποδύθηκε ο διάσημος ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο. 

Κάτω από το  σατιρικό έργο τέχνης υπάρχει μία πλάκα, στην οποία αναγράφεται: «Η τραγική ιστορία αγάπης μεταξύ του Τζακ και της Ρόουζ βασίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, θορυβώδη πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα. Αυτό το μνημείο τιμά τον δεσμό μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Επστάιν, μια φιλία που φαίνεται να βασίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, θορυβώδη πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα».

Επίσης, κοντά στο χρυσό άγαλμα έχουν τοποθετηθεί μεγάλα πανό με μια φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Επστάιν και με ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα του Αμερικανού προέδρου: «Make America Safe Again» (Κάντε την Αμερική ξανά ασφαλή). Στο πανό υπάρχει και το έμβλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο, όμως, εμφανίζεται με τη λέξη «Justice» (Δικαιοσύνη) να έχει σβηστεί.

Αρκετοί άνθρωποι επισκέπτονται το National Mall στην αμερικανική πρωτεύουσα, ένας χώρος όπου συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις και εκτίθονται προσωρινά έργα τέχνης, και φωτογραφίζονται με το χρυσό άγαλμα.

Οι ανώνυμοι καλλιτέχνες συνήθως χρησιμοποιούν άλλα άτομα για να λάβουν τις άδειες για τις εγκαταστάσεις τους από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, ώστε να μπορούν να εκθέσουν τα έργα τους. Οι άδειες αυτές συνήθως έχουν ημερομηνία λήξης, ωστόσο δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα παραμείνει το έργο στη θέση του. Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει την έκθεση.

«Πότε θα δημιουργήσουν αυτοί οι πλούσιοι δωρητές των Δημοκρατικών γλυπτά των Δημοκρατικών... που συνέχισαν να ζητούν χρήματα και συναντήσεις από τον Επστάιν μετά την καταδίκη του ως σεξουαλικού εγκληματία;», επεσήμανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε εμφανιστεί άλλο ένα γλυπτό, το οποίο απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Επστάιν να κρατούν τα χέρια μαζί με μια πλάκα που έγραφε: «Προς τιμήν του μήνα της φιλίας, γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του "στενότερου φίλου" του, Τζέφρι Επστάιν».

Το άγαλμα αυτό αφαιρέθηκε από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων μετά από καταδίκη από τον Λευκό Οίκο, αλλά αργότερα επανεμφανίστηκε έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα σύντομο διάστημα.
