Το Ιράν κατηγορεί τον Γερμανό ΥΠΕΞ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο
Η Τεχεράνη μιλά για «λάθος πλευρά της ιστορίας» μετά τις δηλώσεις αλληλεγγύης της Γερμανίας προς το Ισραήλ
Η ιρανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εξαπέλυσαν οι ισραηλινές και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στη σύγκρουση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, υποστήριξε ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ στηρίζει τον «επιτιθέμενο», παρά το γεγονός –όπως ανέφερε– ότι το Ισραήλ ήταν εκείνο που εξαπέλυσε βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όποιος «παριστάνει ότι δεν βλέπει την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκεται «στη λάθος πλευρά της ιστορίας».
Σε ανάρτησή του στο X, ο Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό διαρκή απειλή, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «σε αυτές τις δύσκολες ώρες».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ υποστήριξε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση» της σύγκρουσης.
#Germany's FM! You’re siding with the aggressor while ignoring the fact that it is the Israeli regime that has attacked Iran and killed Iranian civilians — including 168 innocent children in the city of #Minab alone.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 11, 2026
This is how one ends up on the wrong side of history: by… pic.twitter.com/FiAohQs9BX
Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών στο ΙσραήλΟι δηλώσεις της Τεχεράνης έγιναν μετά την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ τη Δευτέρα.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό διαρκή απειλή, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «σε αυτές τις δύσκολες ώρες».
The people of Israel are living under constant threat. We stand in solidarity with them in these difficult times. In my talks with @gidonsaar, I pushed for efforts to prevent further escalation. 2/3 pic.twitter.com/HsBvBs9Jg4— Johann Wadephul (@AussenMinDE) March 10, 2026
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ υποστήριξε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση» της σύγκρουσης.
