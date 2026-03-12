Το Ιράν κατηγορεί τον Γερμανό ΥΠΕΞ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Ιράν Ισραήλ

Το Ιράν κατηγορεί τον Γερμανό ΥΠΕΞ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο

Η Τεχεράνη μιλά για «λάθος πλευρά της ιστορίας» μετά τις δηλώσεις αλληλεγγύης της Γερμανίας προς το Ισραήλ

Το Ιράν κατηγορεί τον Γερμανό ΥΠΕΞ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η ιρανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εξαπέλυσαν οι ισραηλινές και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, υποστήριξε ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ στηρίζει τον «επιτιθέμενο», παρά το γεγονός –όπως ανέφερε– ότι το Ισραήλ ήταν εκείνο που εξαπέλυσε βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όποιος «παριστάνει ότι δεν βλέπει την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκεται «στη λάθος πλευρά της ιστορίας».



Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης έγιναν μετά την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό διαρκή απειλή, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «σε αυτές τις δύσκολες ώρες».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ υποστήριξε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση» της σύγκρουσης.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης