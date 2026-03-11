Γαλλία: Στον αέρα η υποψηφιότητα του Εντουάρ Φιλίπ για το 2027 απέναντι στον Μπαρντελά

Ο πρώην πρωθυπουργός θεωρείται ότι είναι ο υποψήφιος με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την ακροδεξιά στις γαλλικές εκλογές – Ωστόσο το πολιτικό του μέλλον απειλείται στη Χάβρη από τον κομμουνιστή αντίπαλό του

15 και 22 Μαρτίου στη Χάβρη, καθώς κινδυνεύει να χάσει από τον κομμουνιστή αντίπαλό του.



Ο πρώην πρωθυπουργός θεωρείται ότι είναι ο κεντρώος υποψήφιος με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την ακροδεξιά στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς. Όμως, το πολιτικό του μέλλον απειλείται στο βιομηχανικό λιμάνι.



Εμανουέλ Μακρόν, ο Φιλίπ είναι δήμαρχος της πόλης από το 2020. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η νέα εκλογική αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αναφέρει το Politico.



Μια ήττα θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό Αν ηττηθεί, στη Γαλλία θα προκληθεί πολιτικός σεισμός. Άλλωστε και ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις Εθνικού Συναγερμού, είτε είναι η Μαρίν Λεπέν, είτε ο Ζορντάν Μπαρντελά, που θεωρούνται και οι επικρατέστεροι για την προεδρία.



Ο Εντουάρ Φιλίπ εδώ και χρόνια φιλοδοξεί να διεκδικήσει το Ελιζέ. Ως πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2020 οδήγησε τη Γαλλία μέσα από την πανδημία του Covid, αλλά τελικά παραμερίστηκε από τον Μακρόν όταν ο πρόεδρος θέλησε να δώσει στη κυβέρνηση «μια νέα κατεύθυνση». Ωστόσο, η απόφαση του Μακρόν είχε ερμηνευτεί από αρκετούς ως αντίδραση στην υψηλότερη δημοτικότητα του Φιλίπ.







Δέχεται πιέσεις από ακροδεξιά και ακροαριστερά

Μια δημοσκόπηση της OpinionWay τον περασμένο μήνα προέβλεψε ότι ο Φιλίπ μπορεί να αποκλειστεί στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης στη Χάβρη, πιεζόμενος από ακροδεξιά και από ακροαριστερά. Η δημοσκόπηση έδειχνε τον Φιλίπ να συγκεντρώνει μόλις 40%, πίσω από τον κομμουνιστή Ζαν-Πολ Λεκόκ με 42%, ενώ ο Φρανκ Κέλερ, που υποστηρίζεται από τον RN, εκτιμάται ότι θα λάβει 18%.



Στην προεδρική κούρσα του 2027, ο Φιλίπ θα πρέπει να πείσει ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί μετά από μια δεκαετία διακυβέρνησης Μακρόν ότι η δική του εκδοχή της κεντροδεξιάς πολιτικής είναι αυτό που χρειάζεται η Γαλλία.



Ποιος απειλεί να ρίξει τον Φιλίπ

Ο άνθρωπος από τον οποίο κινδυνεύει ο Εντουάρ Φιλίπ είναι ο 67χρονος ηλεκτρολόγος Ζαν Πολ Λεκόκ, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του επισκευάζοντας γραφομηχανές. Σε αντίθεση με τον Φιλίπ, που σπούδασε στις ελίτ σχολές της Γαλλίας, ο Λεκόκ έκανε μακρά πορεία στην τοπική πολιτική πριν εκλεγεί βουλευτής το 2017.



Η ομάδα του Λεκόκ είδε πολύ θετικά τη δημοσκόπηση που έδειξε τον Φιλίπ να προηγείται μεν στον πρώτο γύρο με 37% αλλά να χάνει στον δεύτερο. Σε περιοδεία του σε λαϊκή αγορά, ο Λεκόκ σατίρισε τον Φιλίπ επειδή χρησιμοποιεί τις τοπικές εκλογές ως εφαλτήριο για τις προεδρικές φιλοδοξίες του.



«Ήθελε να συνδέσει τις δημοτικές εκλογές με τις προεδρικές», είπε. «Με τον Φιλίπ είναι “εγώ, εγώ, εγώ”. Νομίζει ότι ξέρει τα πάντα καλύτερα», είπε, ασκώντας κριτική στον δήμαρχο για τα πεπραγμένα του.



Μάλιστα, το επιχείρημα ότι ο Φιλίπ θέλει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, βρίσκει απήχηση σε ψηφοφόρους, με ορισμένους εξ αυτών να διερωτώνται ποιος θα αναλάβει τα ηνία της πόλης.



Ο παράγοντας Εθνικός Συναγερμός Ο Εθνικός Συναγερμός απολαμβάνει τη θέση του πιθανού ρυθμιστή στη Χάβρη. Στις δημοτικές εκλογές του 2020 το κόμμα δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο, αλλά αυτή τη φορά μπορεί να τα καταφέρει, πιέζοντας τον Φιλίπ από τα δεξιά.



Πάντως, το κόμμα δεν πρόκειται να αποσυρθεί στον δεύτερο γύρο για να βοηθήσει τον Φιλίπ. «Δεν θα αποσυρθούμε ποτέ», δήλωσε ένας σύμβουλος της Μαρίν Λεπέν που μίλησε ανώνυμα. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα βοηθηθούν οι κομμουνιστές; «Δεν μας ενδιαφέρει», είπε στο Politico.



Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2025 έδειξε ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά θα κέρδισε τα περισσότερα σενάρια δεύτερου γύρου απέναντι σε υποψήφιους του πολιτικού κατεστημένου. Ωστόσο ο Φιλίπ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή. Σε μια τέτοια αναμέτρηση, το 47% θα ψήφιζε Φιλίπ και 53% Μπαρντελά.