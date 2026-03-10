Ιράν: Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
Πρόκειται για το πέμπτο δεξαμενόπλοιο που περνά από αυτή τη θαλάσσια δίοδο, με προορισμό την Ασία, από τις 28 Φεβρουαρίου - Μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου

Ένα σούπερ-τάνκερ που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου διέπλευσε τη Δευτέρα το Στενό του Oρμούζ. Πρόκειται για το πέμπτο, τουλάχιστον, δεξαμενόπλοιο που περνά από αυτή τη θαλάσσια δίοδο, με προορισμό την Ασία, από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία από ιστοτόπους εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορικών πλοίων.

Η ανάλυση των Lloyd’s List Intelligence και Kpler δείχνει ότι το πλοίο Cuma, με σημαία Γουιάνας, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, πέρασε από το Ορμούζ στις 9 Μαρτίου και ως προορισμός του αναφέρεται η Κίνα.

Το Ιράν έχει επίσης στείλει φορτία αερίου και προϊόντων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ αφού ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του. Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια βαρέλια αργού, εκτός από το σημερινό φορτίο, έχουν εξαχθεί από τη μέρα εκείνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

