Απαγορεύτηκαν οι αμβλώσεις στο Ουαϊόμινγκ, δεν εξαιρούνται περιπτώσεις βιασμών και αιμομιξίας

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Ουαϊόμινγκ επικύρωσε νομοσχέδιο που απαγορεύει τις αμβλώσεις στην πολιτεία των ΗΠΑ.
«Επικύρωσα σήμερα τον νόμο για τον ανθρώπινο καρδιακό παλμό επαναλαμβάνοντας την άποψή μου ότι η ζωή είναι ιερή», έγραψε ο Μαρκ Γκόρντον στον λογαριασμό του στο X. «Μοιράζομαι απόλυτα την αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε τη ζωή των αγέννητων παιδιών και στηρίζω τις προθέσεις του νόμου αυτού», τόνισε.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εφόσον εντοπίζεται καρδιακός παλμός στο έμβρυο, οι αμβλώσεις επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση ιατρικής έκτακτης ανάγκης, κάτι που σημαίνει όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή όταν η συνέχιση της κύησης θα της προκαλέσει σοβαρές ή μη αναστρέψιμες βλάβες. Σύμφωνα με το AP, ο εντοπισμός του καρδιακού παλμού εντοπίζεται περίπου στις έξι εβδομάδες κύησης.
Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.
Όποιος παραβιάζει σκοπίμως ή μη τον νόμο θα κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών ή/και πρόστιμο ως 10.000 δολάρια.
«Η απαγόρευση αυτή αποτελεί πλήγμα στη συνταγματική ελευθερία των κατοίκων του Ουαϊόμινγκ να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις για την υγεία τους και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των κοινοτήτων μας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Τζούλι Μπέρκχαρτ πρόεδρος της μοναδικής κλινικής στην πολιτεία όπου γίνονται αμβλώσεις, της Wellspring Health Access.
Το Ουαϊόμινγκ είναι η πέμπτη πολιτεία των ΗΠΑ που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τον εντοπισμό καρδιακού παλμού στο έμβρυο, ακολουθώντας τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, την Άιοβα και τη Νότια Καρολίνα. Δεκατρείς άλλες πολιτείες απαγορεύουν τις αμβλώσεις σε διάφορα στάδια της κύησης, με μερικές εξαιρέσεις.
Μέχρι τώρα οι αμβλώσεις στο Γουαϊόμινγκ επιτρέπονταν μέχρι τη στιγμή που το έμβρυο μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας, περίπου στις 24 με 26 εβδομάδες της κύησης.
