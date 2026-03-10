Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Δείτε βίντεο: Ο Εμανουέλ Μακρόν έψαλε τη «Μασσαλιώτιδα» μαζί με Γάλλους ναύτες στο «Charles de Gaulle»
Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος είχε πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση στην Πάφο με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε χθες το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» που πλέει στη Μεσόγειο, σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας έψαλε μαζί με τους ναύτες τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη «Μασσαλιώτιδα».
Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στην Ανατολική Μεσόγειο εντάσσεται σε μια ευρύτερη διπλωματική και στρατηγική κινητικότητα της Γαλλίας στην περιοχή.
Νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση στην Πάφο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής στρατηγικής.
Κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε στάση στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Σε δηλώσεις του, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν συμμετέχει ενεργά σε κάποια συνεχιζόμενη σύγκρουση, τονίζοντας ωστόσο ότι οι γαλλικές δυνάμεις συνεχίζουν τις αναχαιτίσεις για την προστασία συμμάχων και εταίρων.
Ακολούθως έψαλε τη «Μασσαλιώτιδα» μαζί με Γάλλους ναύτες, ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Δείτε το σχετικό βίντεο:
