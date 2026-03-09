Μακρόν από τη Σούδα: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία, η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη
Μακρόν από τη Σούδα: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία, η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη
Σε δηλώσεις του από τη Σούδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την περηφάνια του που βλέπει την φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο και σε πραγματικές συνθήκες
«Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, από τη Σούδα, όπου επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Κύπρο.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μάκρον εξέφρασε αρχικά τη χαρά του και την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό.
«Είδα τον πρωθυπουργό σας στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης. Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι, όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε στη συνέχεια.
«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον "Κίμωνα". Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μάκρον εξέφρασε αρχικά τη χαρά του και την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό.
«Είδα τον πρωθυπουργό σας στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης. Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι, όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε στη συνέχεια.
«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον "Κίμωνα". Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα