Νήσος Χαργκ: Γιατί μπορεί να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Το νησί Χαργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου και τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία της οικονομίας της Τεχεράνης, γεγονός που το καθιστά στρατηγικό στόχο σε κάθε σενάριο κλιμάκωσης

νησί Χαργκ, τότε δεδομένα δεν θα πρόκειται για περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά για ενεργειακό σοκ παγκόσμιας κλίμακας.



Η







Αυτό είναι το σημείο όπου το νησί Χαργκ αποκτά σχεδόν υπαρξιακή σημασία για το Ιράν. Το Χαργκ δεν είναι απλώς ένας σταθμός εξαγωγών. Είναι η βασική αρτηρία μέσω της οποίας το ιρανικό πετρέλαιο μετατρέπεται σε σκληρό συνάλλαγμα. Είναι το σημείο όπου συναντώνται η παραγωγή, η αποθήκευση, η φόρτωση και τελικά η οικονομική επιβίωση του καθεστώτος. Με απλά λόγια, όσο το Χαργκ μένει λειτουργικό, η Τεχεράνη εξακολουθεί να αναπνέει οικονομικά. Αν πάψει να λειτουργεί, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο επιχειρησιακό. Θα είναι στρατηγικό.



Γι’ αυτό και το Χαργκ θεωρείται σήμερα το τελευταίο μεγάλο «κόκκινο κουμπί». Μέχρι εδώ, η κρίση έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, διακοπές και καθυστερήσεις. Όμως ένα μεγάλο πλήγμα στο Χαργκ θα άλλαζε επίπεδο στην εξίσωση. Θα αφαιρούσε από την αγορά ένα κρίσιμο κομμάτι ιρανικών εξαγωγών και ταυτόχρονα θα πίεζε την ιρανική ηγεσία να απαντήσει με ακόμη πιο σκληρό τρόπο. Το πιθανότερο θα ήταν μια νέα φάση επιθέσεων σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν ή του Κατάρ, μαζί με ακόμη πιο επιθετική στάση απέναντι στη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ. Εκεί ακριβώς αρχίζει ο εφιάλτης.



απώλεια προβλεψιμότητας σε όλο το σύστημα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ασφάλιστρα, ναύλοι, χρόνοι παράδοσης, κόστος διύλισης, επάρκεια αποθεμάτων - όλα θα βρεθούν υπό πίεση την ίδια στιγμή.



Σε αυτό το φόντο, η πρόσφατη δημόσια δήλωση του



Με άλλα λόγια, όταν η αντιπολίτευση νομιμοποιεί δημόσια ένα χτύπημα στο Χαργκ, έχει επί της ουσίας δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Νετανιάχου να το πράξει. Έχει ήδη επεκτείνει τα όρια του επιτρεπτού στη δημόσια σφαίρα. Έχει ήδη δημιουργήσει το επιχείρημα της εθνικής συναίνεσης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο σε τέτοιες κρίσεις - όταν η στρατιωτική επιλογή παύει να είναι μόνο στρατιωτική και γίνεται πολιτικά εύπεπτη.



Κλείσιμο πετρέλαιο, LNG και μεταφορές. Οι κεντρικές τράπεζες θα βρίσκονταν πάλι μπροστά στο παλιό δίλημμα - πληθωρισμός ή ανάπτυξη. Και οι κυβερνήσεις θα επέστρεφαν σε λεξιλόγιο που νόμιζαν ότι είχε μείνει πίσω - στρατηγικά αποθέματα, δελτίο, επιδοτήσεις, έκτακτα μέτρα.



Αυτός είναι ο λόγος που το Χαργκ δεν είναι απλώς ένας ακόμη στόχος στον χάρτη. Είναι το σημείο όπου ο πόλεμος μπορεί να περάσει από τη φάση της σκληρής περιφερειακής κρίσης στη φάση του παγκόσμιου ενεργειακού αποσταθεροποιητή. Είναι το σημείο όπου η καταστροφή μιας υποδομής μπορεί να λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής σε όλη την αλυσίδα - από το κοίτασμα μέχρι την αντλία και από το δεξαμενόπλοιο μέχρι τον πληθωρισμό.



Το ιστορικό βάρος του Χαργκ

Το νησί Χαργκ δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στη λίστα των πιθανών στόχων. Έχει μακρά ιστορία στοχοθέτησης ακριβώς επειδή αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής μηχανής. Στη διάρκεια του πολέμου Ιράν - Ιράκ, και ιδιαίτερα στη φάση που έμεινε γνωστή ως «πόλεμος των τάνκερ», το Χαργκ βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων και απειλών. Η στρατηγική τότε ήταν σαφής - όποιος θέλει να στραγγαλίσει την ιρανική αντοχή, χτυπά το σημείο από το οποίο περνούν τα έσοδα του πετρελαίου.



Αυτό δεν έχει αλλάξει. Άλλαξαν τα μέσα, άλλαξαν οι τεχνολογίες, άλλαξε η γεωπολιτική σκηνή. Το βασικό δόγμα έμεινε ίδιο. Το Χαργκ είναι το πιο άμεσο μονοπάτι προς την οικονομική πίεση κατά της Τεχεράνης. Και γι’ αυτό η σημερινή δημόσια συζήτηση στο Ισραήλ έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν αφορά έναν θεωρητικό στόχο. Αφορά τον πιο βαρύ, τον πιο καθαρό και τον πιο επικίνδυνο μοχλό κλιμάκωσης που υπάρχει σήμερα πάνω στο τραπέζι. Στο μικρό νησάκι του Ιράν άλλωστε δεν περνά μόνο το 80% του ιρανικού πετρελαίου αλλά το 100% της συνέχειας σε έναν πόλεμο που κάποιοι σχεδιάζουν δεκαετίες και άλλοι τρέμουν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.